RESULTADO Corinthians x Fluminense no Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, será a primeira de muitas ao longo deste campeonato nacional. Não deixe de ficar por dentro das repercussões pós-jogo desta estreia de campeonato. Até mais!

49' Fim de jogo! O Corinthians conquista os primeiros três pontos dentro de casa neste Brasileirão, o que não acontecia desde 2011.

47' O Fluminense vai para o tudo ou nada no ataque e pressiona o Corinthians nestes minutos finais.

46' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

45' UHHHHH! Jadson pega o rebote em cruzamento fora da área e chuta de primeira, a bola passa perto do gol de Cássio que quase sofre o empate.

Público pagante: 28.777 mil pagantes.

43' Substituição no Fluminense: Sai Renato Chaves, entra Marcos Júnior.

No lance, Emerson Sheik e Maycon tocaram passes rápidos pelo lado esquerdo do campo, Maycon serve Sheik dentro da área que cruza e Rodriguinho pega de primeira para tirar o empate do marcador.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho de novo!!!!!!

37' UHHHH! Sheik faz lançamento para a área, a bola desvia em Gum que quase faz gol contra!

35' O Corinthians tenta penetrar na defesa dos cariocas que se fecha e não dá espaços para os toques rápidos dos donos da casa.

33' Substituição no Corinthians: Sai Romero, entra Pedrinho.

32' Jadson erra na saída de bola, Clayson fica com a bola e tenta o passe para Romero, dentro da área. Contudo, Júlio César sai antes e fica com a bola nas mãos.

29' Substituição no Fluminense: Sai Pedro, entra João Carlos.

26' Quase! Pablo Dyego faz jogada individual, invade a área e chuta colocado para a defesa de Cássio.

24' Substituição no Corinthians: Sai Renê Júnior, entra Maycon.

23' A falta desvia na barreira, o Fluminense recupera, mas Ralf tromba com Ayrton e o árbitro paralisa o jogo.

22' Substituição no Corinthians: Sai Mateus Vital, entra Emerson Sheik.

22' Falta em cima de Fagner, na linha da grande área.

20' Defendeu, Cássio! A bola na falta bem batida por Sornoza foi no meio do gol, mas levou perigo para o goleiro alvinegro.

20' Falta perigosa para o Fluminense bater. Em frente à área corinthiana.

17' UHHHHHH! Ayrton arranca pela ponta esquerda e finaliza forte, a bola passa pertinho da trave.

16' Quase! O tricolor contra-ataca rápido, Sornoza serve Pedro dentro da área, que gira, mas é travado na última hora por Balbuena.

16' O Corinthians pressiona, cerca a área do Fluminense que se encolhe no campo de defesa.

13' UHHH! Ayrton arranca pela lateral esquerda, toca para Sornoza no meio, em frente à área e chuta para a defesa de Cássio.

11' Quase! Sidcley cruza para dentro da área, a bola chega em Romero que chuta forte, e com desvio. O Corinthians passa a ser mais agressivo neste segundo tempo, após o gol.

8' Fagner tenta a jogada pelo lado direito do campo mas é desarmado pela defesa do Fluminense.

6' UHHH! O Fluminense pressiona e Pablo Dyego pega a sobra dentro da área e chuta, a bola passa com perigo pelo lado do gol.

Em lançamento lateral na área, Gum desviou de cabeça, Pedro escorou para Richard que encheu o pé para igualar o marcador neste início de segundo tempo.

3' GOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Richard é o nome dele!!

2' O Corinthians fica com a bola neste início e tenta agredir o Fluminense.

Ambas as equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo.

0' Começou a segunda etapa!

46' Fim de primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0 para o Corinthians.

No lance do gol, Romero correu até a linha de fundo, gingou para cima de Frazan e cruzou, Rodriguinho subiu mais alto do que a zaga do Fluminense e cabeceou para dentro do gol.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Rodriguinho é o nome dele!!!!

44' Pra fora! Sornoza toca para Richard, de frente para o gol, que bate forte mas a bola sobe demais.

42' UHHH! Clayson bate a falta para dentro da área e Júlio César dá uma ponte e afasta bola.

41' Falta em cima de Clayson, na lateral esquerda.

38' UHHH! A bola passa por todo mundo, Gum quase chega nela, mas a redonda vai para fora.

38' Falta perigosa para o Fluminense bater, na linha de fundo, próximo à área.

37' Arremesso lateral para o Fluminense que incomoda o Corinthians.

34' Ayrton corre até a linha de fundo, cruza, Henrique faz o corte mas a bola já tinha saído. O Fluminense tenta acelerar o ritmo do jogo para cima do Timão.

31' Rodriguinho tenta o cruzamento para Romero, mas a bola vai forte e morre na lateral do campo.

26' A equipe das Laranjeiras trabalha o jogo pelo lado direito no campo. Pablo Dyego se apresenta para os meio-campistas, enquanto Pedro invade a área à espera de uma bola alçada.

25' O Fluminense pressiona, mas comente falta com Renato Chaves. A equipe tricolor vinha chegando com quatro jogadores no ataque.

23' Ibañez sente lesão muscular na coxa, sai de maca e Frazan entra no lugar do zagueiro.

21' Pra fora! Romero corre até a linha de fundo, toca para trás e Clayson domina mas chuta muito alto.

20' Quase! Pedro recebe entre os zagueiros, demora para chutar e a zaga do Corinthians abafa o chute para Cássio fazer a defesa.

18' UHHHH! Vital bate escanteio fechado e Júlio César sai do gol para fazer a defesa no alto.

17' Pra fora! Mateus Vital tenta o chite, a bola desvia e é escanteio para o Corinthians.

13' UHHHHH! Renê Júnior arrisca um chute de muito longe, a bola passa perto mas vai para fora!

11' O Fluminense deixa o Corinthians tocar a bola no meio de campo e busca um contra-ataque quando o alvinegro perder a bola.

9' Renê Júnior tem a bola no meio de campo, troca passes com Ralf que recomeça o jogo na defesa.

5' Jogadores do Corinthians trocam passes no campo de defesa, o Fluminense adianta a marcação e cria dificuldades para o alvinegro na saída de bola.

3' Os donos da casa tentam trocar passes rápidos, mas o Fluminense recupera a bola.

2' Romero é lançado na ponta direita, mas Gum afasta a bola para lateral.

1' A zaga afasta e o Corinthians segue na pressão.

0' O Corinthians chega a primeira vez, lança na área e consegue escanteio.

0' Começou! Corinthians e Fluminense estreiam oficialmente no Brasileirão 2018!

Equipes já posicionadas dentro de campo, o árbitro faz os ajustes finais.

Neste momento chove em São Paulo.

O hino nacional brasileiro está sendo executado. Os cantores sertanejos, Marcos e Belutti fazem as vozes.

As equipes já estão prontas para entrarem em campo.

Já o tricolor carioca vem em um 3-5-2 com:Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Pablo Dyego e Pedro.

Corinthians escalado em um 4-2-2 com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Renê Júnior; Ángel Romero, Rodriguinho, Mateus Vital e Clayson.

Boa tarde, torcedor! Em instantes, você confere a estréia de Corinthians e Fluminense no Campeonato Brasileiro 2018. A partida está programada para começar às 16h00, na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

No último jogo entre as duas equipes, o zagueiro Henrique, que hoje defende o Corinthians, foi quem marcou o único gol da equipe carioca no jogo.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida começar, nós voltamos com todos os detalhes, minuto a minuto para que você não possa perder nada do jogo entre Corinthians e Fluminense, na estréia do Brasileirão.

Já Abel Braga, deve repetir o mesmo elenco que goleou o na Sul-Americana, com uma formação em 4-3-3 com: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro.

Para a partida desta tarde, Fábio Carille repetirá a formação sem um centroavante de ofício com um 4-2-4 com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Renê Júnior; Ángel Romero, Rodriguinho, Mateus Vital e Clayson.

O Fluminense, apesar de não ter sido campeão carioca, passa por um processo de reconstrução com jovens jogadores na equipe titular. Além disso, a seleção do Campeonato Carioca foi ocupada por cinco atletas do clube tricolor.

Já o Corinthians teve a semana focada em treinamentos, visto que venceu o Campeonato Paulista, no último domingo.

A equipe carioca vem embalada de uma vitória na Copa Sul-Americana sobre o Nacional Potosí, por 3 a 0.

Para a partida deste domingo, o técnico Fábio Carille promoveu duas mudanças na equipe titular. O meio-campista Renê Júnior, voltou de lesão e estará entre os XI iniciais do Corinthians, após ficar afastado por mais de um mês, a outra mudança está no ataque, visto que Clayson está de volta à equipe, no lugar de Emerson Sheik.

O jogo de hoje será o de número 57 entre as equipes, que se enfrentam desde 1933, quando o futebol engatinhava no Brasil.

As duas equipes já protagonizaram o duelo na última rodada do Brasileirão de 2017. O confronto fora vencido de virada pelo Corinthians, por 3 a 1, mas a vitória foi ofuscada pela festa do sétimo título brasileiro da equipe alvinegra.