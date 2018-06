Resultado Corinthians x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, torcedor. Fique ligado na nossa resenha pós jogo e nas repercussões dos treinadores. Até mais!

49' Fim de jogo! Corinthians e Santos ficam em 1 a 1 na Arena Corinthians.

48' Cartão amarelo para Romero após desentendimento com Bruno Henrique.

47' Cartão amarelo para Lucas Verissímo.

47' Substituição no Santos: sai Rodrygo, entra Copete.

46' UHHHHH! Maycon bate falta colocada e a bola passa perto do travessão.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

45' Romero é derrubado na entrada da área e o árbitro assinala falta. Pertinho do gol.

43' UHHH! Léo Cittadini rouba a bola, Santos sai no contra-ataque e Bruno Henrique leva perigo com um chute de fora da área.

41' Corinthians pressiona nestes minutos finais.

40' Pra fora! Rodriguinho recebe dentro da área, faz a proteção e toca para Gabriel que chutou de primeira e isolou a bola.

37' Substituição dupla no Corinthians: saem Roger e Pedrinho, entram Sheik e Mateus Vital.

34' UHHHH! Rodrygo recebe na ponta esquerda, dribla Mantuan e finaliza no canto, mas Walter defende com a ponta dos dedos.

33' Substituição no Santos: sai Gabriel Barbosa, entra Léo Cittadini.

32' Victor Ferraz também foi advertido com um cartão amarelo na comemoração do gol.

No lance do gol, o lateral recebeu a bola na ponta esquerda, ao lado das traves, e manda para o fundo das redes.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! VICTOR FERRAZ É O NOME DELE!

28' UHHH! Pedrinho faz jogada individual, passa pelo meio de dois marcadores, invade a área e chuta com perigo, assustando Vanderlei.

25' Afastou a zaga corinthiana! No rebote do escanteio, Rodrygo invadiu a área, mas Balbuena bloqueia o chute do atacante com um carrinho.

24' Victor Ferraz cruza para dentro da área e Mantuan afasta para escanteio.

23' Jean Mota bate escanteio e a defesa do Corinthians afasta, mas o bandeirinha pegou impedimento do ataque do Santos.

23' Cartão amarelo para Kazim, que está na zona de aquecimento ao lado do gramado.

22' A bola bate na barreira e é escanteio para o Santos.

20' Gabriel derruba Rodrygo na entrada na área, e o árbitro assinala falta. Perto do gol de Walter.

17' Rodrygo bate direto pro gol e Walter sai de soco, afastando o perigo da área.

16' Santos pressiona e tem falta perigosa para bater, no lado esquerdo do campo.

13' Pedrinho faz jogada individual, toca para Roger na ponta direta que cruza nas mãos de Vanderlei.

10' Dodô manda cruzamento para dentro da área, Gabriel Barbosa se prepara para o cabeceio, mas Sidcley faz corte providencial.

8' Na comemoração do gol, Roger levou cartão amarelo por ir junto da torcida.

No lance do gol, Rodriguinho tabelou com Pedrinho, cruzou rasteiro para dentro da área e Roger bateu rasteiro, para dentro do gol.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ROGER É O NOME DA FERA!

4' Erroooooou! Eduardo Sasha recebe bola entre os zagueiros dentro da área, sai cara a cara com Walter e manda pra fora! Inacreditável.

2' Equipes sem alterações durante o intervalo.

0' Começa a segunda etapa do clássico!

46' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, 0 a 0 entre Corinthians e Santos.

45' Dodô arranca até a linha de fundo, cruza rasteiro e a defesa do Corinthians afasta bola de qualquer jeito.

44' Foi adicionado mais um minuto de acréscimo.

43' Jean Mota bate fechado e a zaga do Corinthians afasta o perigo.

43' Escanteio para o Santos.

38' Errooooooou! Em escanteio, Jean Mota bate fechado, a bola sobra para Gabriel Barbosa embaixo das traves e o camisa 10 manda pra fora.

32' Na batida do tiro de canto, Walter sai entre os zagueiros e fica com a bola.

31' Rodrygo recebe na ponta esquerda, faz fila entre os zagueiros e chuta de fora da área. Walter espalma de forma estranha e manda para escanteio.

29' Romero arrisca de fora da área, mas a bola vai pra fora.

25' Corinthians volta a ficar no campo de ataque, cerca a área do Santos, mas não leva perigo para Vanderlei.

21' Agora o Santos fica mais com a bola e adianta a marcação.

15' Pra fora! Diego Pituca arrisca de fora da área e assusta o goleiro Walter.

12' UHHH! Corinthians trabalha a bola e Sidcley recebe de Rodriguinho na entrada da área. O lateral arrisca e manda um chute cruzado, assustando o goleiro Vanderlei.

7' Santos tenta sair no contra-ataque após escanteio mal batido pelo Corinthians, mas Gabriel erra o passe e os donos da casa recuperam a posse de bola.

5' Na batida, Balbuena comete falta de ataque e o Santos recupera a bola.

5' Romero cruza para dentro da área, David Braz afasta e descola escanteio para o Timão.

3' A equipe adversária começou ocupando o campo de ataque, mas o Corinthians recupera a bola e troca passes.

Santos começa com a bola.

0' Apita o árbitro. Começou o clássico!

Equipes já perfiladas no gramado e equipe de arbitragem confere os detalhes finais para soar o apito de início de jogo.

Santos escalado em um 4-3-3 com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Dodô; Pituca, Renato, Jean Mota; Sasha, Rodrygo e Gabriel Barbosa.

Corinthians escalado no 4-2-3-1 com: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Pedrinho, Rodriguinho, Romero; Roger.

Boa noite, torcedor! Já estamos a instantes do clássico paulista entre Corinthians e Santos.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes deste clássico paulista. Fique conosco!

Já o Santos, vem completo, com exceção dos desfalques no começo da temporada, como Victor Bueno. Jair Ventura deve entrar à campo com o Peixe em uma formação 4-3-3 com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Verissimo, David Braz, Dodô; Diego Pituca, Renato, Jean Mota; Rodrygo, Gabigol, Eduardo Sasha.

Além disso, o Corinthians manterá a formação de 4-2-3-1 que terminou o jogo do Flamengo com: Walter; Sidcley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Gabriel, Maycon; Romero, Rodriguinho, Pedrinho; Roger.

Contudo, Loss contará com a volta de Romero, que desfalcou a equipe nos últimos dois jogos.

Para o confronto desta noite, Osmar Loss não contará com Jadson. O Camisa 10 machucou o músculo posterior da coxa direita no último jogo e é desfalque até a parada para a Copa do Mundo.

+ Mais preparado, Rodrygo espera vitória contra o Corinthians para 'acabar com a falação'

"É um Rodrygo mais preparado, mais maduro para encontrar adversários fortes. Foi meu primeiro jogo, estava numa crescente, hoje estou melhor. Estou mais preparado para esse clássico", pontuou.

Do lado da equipe santista, o atacante Rodrygo, que marcou três gols na última rodada foi quem falou sobre encarar o Corinthians novamente, visto que em Março, o jovem de 17 fez a sua estreia na equipe titular diante do Timão.

"Todo mundo se prepara da melhor forma, para aproveitar da melhor forma quando aparecer a oportunidade. Temos um jogo importante amanhã e queremos a vitória para ficarmos na parte de cima da tabela", ressaltou o paraguaio.

Às vésperas do confronto, o zagueiro Balbuena concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do confronto desta noite.

O clássico desta quarta, é de suma importância para Jair Ventura, que está com o cargo de técnico arriscado. Em um ato de vandalismo, a torcida pichou os muros do CT Rei Pelé pedindo a saída do treinador e cobrando mais vontade dos atletas dentro de campo.

Já o Santos, teve um começo conturbado e só deixou a zona de rebaixamento na última rodada, quando goleou o Vitória por 5 a 2.

As duas equipes vivem momentos de oscilação na tabela. Enquanto o Corinthians está na parte de cima, mas já perdeu dois, dos três jogos que disputou no Campeonato Brasileiro, a última derrota aconteceu no clássico das multidões, contra o Flamengo.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (6), você confere o jogo entre Corinthians e Santos. O confronto está programado para começar às 21h00, na Arena Corinthians, em São Paulo.