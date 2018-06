Marlon admite superioridade do Flamengo no clássico: ''Mereceram a vitória''

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo nesta quinta (07), o lateral Marlon, que cometeu o pênalti que originou o primeiro gol do rubro-negro, afirmou que a derrota não foi tão preocupante. Além disso, citou o desgaste físico como justificativa.

“É Campeonato Brasileiro, muito equilibrado. A gente tentou o máximo possível, mas está dentro do normal. Estávamos com desgaste físico também, o que causou a queda de rendimento” disse o lateral.

O Fluminense vem enfrentando problemas por causa de lesões de jogadores importantes, como os atacantes Pedro e Marcos Jr. Mas o lateral não atribuiu a derrota aos desfalques do time.

“Não acho que os desfalques fizeram falta. A gente trabalha e quem entra sempre está apto para ajudar. Tem dias que as coisas não acontecem e hoje foi um desses. O Flamengo mereceu a vitória” finalizou.

No próximo domingo (10), o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 16h. O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 10º colocado, com 14 pontos, enquanto o Galo ocupa a quarta posição, com 17 pontos.