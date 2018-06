Alberto Valentim reconhece irregularidade do Botafogo: “Não conseguimos resultados”

Na tarde desta sexta-feira (8), o Botafogo treinou pela penúltima vez no estádio Nilton Santos em preparação para a próxima partida contra o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alberto Valentim falou antes do treinamento.

Primeiramente o enfoque total foi em como o sistema defensivo terá a necessidade de se impor. Será necessário um conjunto com o sistema ofensivo que, ao que deu entender, jogará por uma bola, sendo cirúrgico para garantir uma vitória. Além disso fez uma análise de como funcionará o jogo contra o Bahia.

“O jogo do Bahia é decisão para nós. Jogo de atenção redobrada o tempo todo. Bahia é muito forte em casa, precisamos estar muito atentos. Precisamos fazer um jogo muito parecido com o do Vasco e do São Paulo, onde equipe jogou bem. E temos de errar o menos na fase ofensiva e defensiva. A gente precisa somar sempre, precisamos vencer mais fora de casa e vencer em casa. Temos de recuperar os pontos perdidos. Quando você tem poucas oportunidades, tem de ser cirúrgico”.

O Botafogo acumula somente uma vitória no campeonato até então. Valentim comentou sobre o fato de não haver vitórias consecutivas, reconhecendo que precisam ser mais regulares.

“Precisamos ser mais regularem, com o São Paulo fizemos jogo bom e não conseguimos vencer. Depois fizemos contra o Vasco. Talvez pudéssemos vencer duas seguidas aí. A gente precisa conseguir duas ou três vitórias seguidas mantendo o nível de atuação. Nós oscilamos e não conseguimos resultados”.

Brenner não vem atuando recentemente, sendo mesmo por opção do técnico. Apesar de estar treinando forte, ele não está totalmente pronto de acordo com Alberto Valentim.

“Falo sempre: teve um jogador que era titular comigo, o Marcelo Benevenuto. Brenner está treinando muito forte, está respeitando muito de não entrar jogando. Futebol, com calendário e jogos atrás de jogos, todos têm que estar prontos. Conto muito com o Brenner, nos ajudou muito desde o primeiro dia aqui. Tem que estar pronto para quando a oportunidade surgir para entrar desde o início ou durante a partida”.

Por fim, o treinador citou a grande sequências de jogos que foi executada ultimamente. Jogos no meio e aos fins de semana, deixando o calendário bastante apertado.

“A gente teve quarta e domingo, quarta e domingo, mas comentei com o doutor Gustavo Noronha que foi a quinta vez que enfrentamos o Vasco no ano e pela primeira vez não tínhamos a obrigação de ganhar. Foram sequências de decisão, decisão, decisão”.