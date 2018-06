Diego Aguirre exalta atuação destacável de Nenê: “Exemplo para os meninos”

A boa campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro passa principalmente pelas grandes atuações do meia Nenê. Com três gols nos últimos dois jogos, o camisa 7 recebeu muitos elogios do seu treinador na coletiva de imprensa após goleada sobre o Vitória no Morumbi.

''É um jogador excelente, que está em um alto nível e é um exemplo para os meninos, para todos os jogadores, porque com 37 anos (36 na verdade) não é fácil fazer a diferença. Ele é muito competitivo, tem muita vontade e está merecendo o que está vivendo. Tomara que possa manter esse nível e continuar ajudando o time como está fazendo até agora".

Na volta da Copa do Mundo, o São Paulo terá uma sequência de jogos complicados na briga pelo título. Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro serão os adversários do Tricolor. Aguirre, por enquanto, está focado somente no Rubro-Negro Carioca.

''Estou um pouco preocupado também. Serão jogos decisivos. Eu imagino jogos difíceis para nós e para eles. A primeira coisa que temos de pensar é no jogo contra o Flamengo, que é o próximo. Não posso pensar no que vem mais para frente. Imagino um jogo espetacular com o Flamengo, com estádio lotado, e o São Paulo fazendo um grande jogo".