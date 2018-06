Marcelo Oliveira é apresentado no Fluminense: “Trabalhar para cumprir nossos objetivos”

Nesta terça (26), o elenco do Fluminense se reapresentou, após um período de folga em virtude da pausa para a Copa do Mundo. Além disso, também houve a coletiva com o novo técnico do Tricolor, Marcelo Oliveira. O comandante chega para substituir Abel Braga, que entregou o cargo algumas semanas antes.

O presidente do clube, Pedro Abad, esteve presente na coletiva e iniciou agradecendo a Marcelo Oliveira e a Paulo Angioni, que também concedeu entrevista, por acreditarem no projeto do Fluminense. Ele espera que possam ter bons resultados.

Marcelo Oliveira também iniciou com agradecimentos, no caso, ao clube e afirmou que já havia sido sondado pelo clube em outras vezes, tanto como técnico como quanto jogador.

“Agradeço a referência do presidente. Me sinto honrado e orgulhoso por estar aqui no Fluminense. Quando jogava, tive duas sondagens. Isso ficou na minha cabeça. Como treinador, fui consultado uma vez, mas não pude romper o contrato” disse o treinador.

Em seguida Marcelo exaltou o clube pelo qual irá trabalhar e falou como foi o primeiro contato com o elenco, ocorrido antes da coletiva.

“O Fluminense é um clube glorioso, com tradição, uma camisa pesada, de tantas glórias. Vamos trabalhar duro para cumprir nossos objetivos. Tive o primeiro contato com o grupo hoje. Conversamos, passei minha passagem para os jogadores, traçamos nossos objetivos”, exaltou.

Apesar da má fase do time, que fez não vence há cinco rodadas, com quatro derrotas seguidas, Marcelo se mostrou otimista e afirmou que o elenco tem qualidades.

“As informações que tive do grupo foram ótimas, passei isso para eles, que têm que se orgulhar de ter essas boas referências de pessoas que passaram por aqui”, pregou.

Sobre os possíveis reforços, o treinador afirmou que já estão trabalhando nisso, mas preferiu não dar detalhes sobre o assunto.

“O Fluminense tem um trabalho ótimo de avaliação de jogadores. Me apresentaram vários nomes, alguns que já estavam em minha cabeça. Por uma questão interna, vamos aguardar para falar sobre reforços”, despistou.

Marcelo explicou sua função como treinador e os motivos pelo qual aceitou a missão de fazer com que o time volte a vencer no campeonato e alcance posições mais altas na tabela.

“A minha função, como técnico, é fazer com que o time funcione. Com vitórias, com a recuperação, certamente as outras questões serão amenizadas. A primeira razão para a minha vinda foi a camisa do Fluminense. Depois, esse grupo tão comprometido. Pontualmente vamos estar observando oportunidades”, esclareceu.

Sobre as vezes que enfrentou o Tricolor, Marcelo destacou a força da torcida e afirmou que conta com ela para superar essa fase.

“Sempre foi muito difícil, para mim, enfrentar o Fluminense no Maracanã. A torcida joga com o time, empurra. Precisamos do apoio da torcida para pontuar em casa. Tendo um bom ambiente, com entrega, certamente vamos ter vitórias”, ressaltou.

No esquema adotado pelo ex-técnico Abel Braga, o Fluminense jogava com três zagueiros. Marcelo Oliveira afirmou que prefere trabalhar de outra forma.

“Já joguei com três zagueiros, mas prefiro trabalhar de outra forma. Vou conversar com os jogadores, entender melhor como trabalhar”, pontuou.

Sua estreia no comando do Fluminense será no clássico contra o Vasco, dia 19 de julho. Sobre esse assunto, o treinador não soube dizer se é bom ou ruim.

“Não dá pra escolher. Precisamos nos preparar muito para ser um time concentrado dentro de campo, organizado”, frisou.

Por último, o treinador elogiou o atacante Pedro, artilheiro do time. Ele destacou que o jogador ainda irá evoluir.

“O Pedro é um jogador que está surgindo, com muito faro de gols e muita técnica. Gosto de jogar com jogadores assim. E ele ainda tem muito a evoluir, por ainda ser novo” finalizou.