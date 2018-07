Recuperado de virose, zagueiro Kannemann retorna aos treinos no Grêmio

Google Plus

Na manhã desta sexta-feira o torcedor gremista teve uma boa notícia. Kannemann voltou aos treinamentos após ficar afastado dos trabalhos por conta de uma virose.

+ Acompanhe tudo sobre o Grêmio na VAVEL Brasil

Antes de se dirigir às atividades da manhã, o zagueiro teve uma conversa com o técnico Renato Portaluppi.

Apesar de estar recuperado, Kannemann não viaja com a equipe para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, pois ainda precisa se recuperar fisicamente. A expectativa é de que ele esteja à disposição na rodada seguinte, para enfrentar o São Paulo na Arena do Grêmio.

Nos últimos dias houveram boatos de que um clube italiano estaria interessado no argentino. Segundo a direção gremista, nenhuma foi proposta foi feita, e mesmo que tenha, o atleta é inegociável.

Grêmio e Vasco vão à campo neste domingo, às 16 horas. A partida será em São Januário, no Rio.