Fred marca e Juventude bate CRB no Alfredo Jaconi

Em uma partida de boas oportunidades, mas de apenas um gol, o Juventude venceu o CRB. O destaque no estádio Alfredo Jaconi foi o zagueiro Fred, mais uma vez ele marcou de falta, além de ter salvo uma bola em cima da linha.

O CRB começou a partida assustando. Logo aos dois minutos de bola rolando, Diego Rosa aproveitou cruzamento de Diogo Mateus e subiu para cabecear, mandando por cima do gol do Juventude.

A equipe da casa tinha maior posse de bola, porém tinha dificuldades para criar jogadas de ataque. A primeira boa chance foi de bola parada. Aos 17 minutos, a arbitragem marcou toque de mão de Éverton Sena próximo da entrada da área. Na cobrança da falta, Fred mandou com força no canto esquerdo de João Carlos, que espalmou para fora. Mesmo ajudando na frente, Fred estava atento na defesa. Aos 24’, Diego Rosa escorou de cabeça, Lucas finalizou para o gol, mas o zagueiro apareceu para tirar em cima da linha.

Aos 34’, Guilherme Queiroz recebeu lançamento de Denner e chutou cruzado para fora. Em seguida, Tony cobrou escanteio na área e Felipe Mattioni subiu cabeceando para fora. Na resposta, o CRB atacou com Rafael Carioca, que avançou e deixou Mazola na cara do gol, mas ele acabou mandando para fora.

Na segunda etapa, novamente Fred apareceu para tentar abrir o placar. Pará cobrou escanteio e o zagueiro cabeceou no cantinho, para João Carlos fazer a defesa. Aos 19 minutos, Felipe Mattioni marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento do lateral.

As equipes criavam oportunidades, mas a bola insistia em não entrar, até que Fred, aos 38 minutos, finalmente conseguiu mandar para a rede. Em cobrança de falta, ele mandou a bola no ângulo do gol de João Carlos. O gol garantiu a vitória do Juventude na partida.

Somando três pontos, o Juventude foi a 21 e ocupa a 12ª posição. Na próxima rodada, enfrenta a Ponte Preta no estádio Fonte Luminosa, às 21h30 da terça-feira (24). Já o CRB ficou na 13ª posição, com 18 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Criciúma no estádio Rei Pelé, também às 21h30 da terça-feira.