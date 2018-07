Vivendo período de incertezas, Corinthians busca avançar nas semifinais da Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil se aproximam, e o Corinthians busca se reafirmar no cenário nacional contra a Chapecoense, depois de perder três titulares da equipe só neste mês de julho.

Em período de desconstrução do elenco, Osmar Loss terá a difícil tarefa de extrair o melhor possível do material humano que se tem em mãos. Com as saídas de Balbuena, Sidcley, Maycon e Rodriguinho, peças importantes no elenco, a equipe alvinegra necessita encontrar a melhor forma de jogo possível para seguir na campanha tanto da Copa do Brasil, quanto no Campeonato Brasileiro e Libertadores.

A VAVEL Brasil separou como devem ser os próximos dias do Corinthians até o duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira (1°).

Quem entra e quem sai nos próximos dias

As ausências nitidamente foram sentidas, em especial na defesa, depois que o zagueiro Balbuena deixou o clube. O paraguaio era o pilar defensivo do Corinthians que agora terá Pedro Henrique e Léo Santos como possíveis substitutos. A dupla é jovem, e apesar de se mostrarem promissores, ainda não possuem a experiência e a regularidade do camisa 4.

No meio de campo, Douglas chegou para suprir a ausência de Maycon e com a lesão de Renê Júnior, que ficará de fora até a próxima temporada, o ex-Fluminense deve ganhar a posição e ser o novo 'elemento surpresa' nas chegadas ao ataque, se infiltrando e se apresentando na entrada da área para finalização.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Para a vaga de Rodriguinho, que era o atual artilheiro da equipe, com 11 gols nesta temporada, Jadson que vinha se recuperando de lesão deve voltar à equipe titular. O camisa 10 atuou no clássico contra o São Paulo e deu o passe para o único gol corinthiano na derrota de 3 a 1 para o Tricolor Paulista.

Boa fase de Cássio

O goleiro que desfalcou o Corinthians durante seis rodadas no Campeonato Brasileiro no primeiro semestre está de volta após defender a seleção brasileira na Copa. O camisa 12 foi o destaque do Timão na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo, visto que executou defesas seguras e que garantiram o zero no marcador para o lado dos cariocas, apesar que a atuação alvinegra não convenceu os torcedores, que viveram momentos de apreensão quando a equipe foi pressionada pelo Fogão.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Todavia, na rodada seguinte, Cássio falhou no terceiro gol do São Paulo, quando deixou a bola passar por debaixo de seus braços. Um verdadeiro frango. Mesmo com a falha, o goleiro vem sendo o destaque corinthiano neste retorno, já que é um dos líderes do elenco e vem dando conta do recado com a fragilidade da defesa.

Ofensividade em baixa, mas com novo reforço

Recém-contratado vindo do Hannover, o atacante Jonathas é quem vem correspondendo nos últimos treinamentos. Em seu primeiro coletivo com a equipe, o centroavante marcou cinco gols e na sua estreia frente ao São Paulo, Jonathas marcou o único gol corinthiano no duelo.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Para a continuidade do campeonato, o camisa 7 deve ganhar mais chances, já que Roger está com um baixo aproveitamento e segue se recuperando de uma lesão. Jonathas, que apesar de estar desentrosado e sem ritmo no futebol brasileiro, correspondeu quando foi requerido, além do mais, acabou desperdiçando um gol no clássico Majestoso, entretanto, deixando uma boa impressão, apesar da derrota.

Expectativa até o dia do duelo

Os dias no Corinthians seguem uma incógnita. Poucas chegadas são previstas, enquanto que as saídas são sempre uma lacuna vazia quando se trata do Timão.

Para o jogo contra a Chapecoense, espera-se que a única ausência seja de Rodriguinho, que deixou a equipe. Contudo, o lateral-direito Fagner é outro que pode deixar o clube, visto que chamou a atenção de outras agremiações ao atuar como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Quanto aos reforços que já estão se integrando ao elenco, resta a paciência da torcida para uma adaptação rápida ao estilo de jogo defensivo do Corinthians, que vem acumulando insucessos após a saída de Fábio Carille do comando da equipe.

Osmar Loss, segue com dificuldades, que aumentam a cada dia com as saídas de peças importantes do elenco e fazer um time vitorioso sem jogadores-chave, torna a tarefa mais complicada do que já se mostra ser.

No duelo contra os catarinenses, o equilíbrio deve prevalecer com o resultado sendo decidido no detalhe, já que o Corinthians tem uma proposta de jogo defensiva e de trabalhar no contra-ataque. É esperado uma postura mais ofensiva por parte da Chape, enquanto que o Timão jogará por uma bola, precisa e mortal, que é o que vem sendo pregado no trabalho de Osmar Loss.