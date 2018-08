São Paulo encontra dificuldades para fechar contratação de Everton Felipe

Everton Felipe vem sendo um assunto que está dando o que falar no São Paulo. Com o interesse do tricolor pelo jogador, que atualmente joga no Sport Recife, o clube passou por cima de Vasco e Flamengo na negociação pelo jogador, e nos últimos detalhes, a negociação empacou.

A questão é que a forma de pagamento proposta pelo clube paulista não agrada o o clube leonino. Segundo informações do"GloboEsporte.com", na semana passado, o São Paulo apresentou uma proposta de 1,5 milhão de reais de imediato, com um contrato de empréstimo até maio de 2019. E se o jogador agradasse o Tricolor, o clube pagaria 4,5 milhões para formalizar a compra.

Logo depois, aumentaram para 2 milhões na hora e 4 milhões no final do contrato de empréstimo, e ainda ofereceram um jogador ao Sport sem custo, mas o pagamento divido em duas vezes, não agradou a diretoria do clube do Nordeste.

O São Paulo confiou mais na vontade e animo de Everton Felipe em jogar pelo tricolor, pois o próprio jogador expressou sua vontade de atuar pelo clube e de se reencontrar com o seu ex companheiro Diego Souza, que acabou deixando de lado as vontade de negociação do Sport.

"O que eu posso dizer é que, do jeito que tudo foi proposto na questão contratual, a negociação não acontece", disse o vice presidente do Sport.

O meia atacante se vê animado com a possibilidade de trabalhar com o técnico Diego Aguirre, que não quis falar muito sobre a possível vinda do jogador para o São Paulo.

"Prefiro não falar. Se ele vier para o São Paulo, vou falar. Não gosto de falar de jogadores que são possibilidades, que não estão fechados. Muitas vezes, acontece de estar perto r não fechar. É uma possibilidade, mas só isso por agora", declarou Aguirre.

Everton Felipe tem contrato com o Sport até 2022, e graças um rompimento no ligamento, após seis meses parado, voltou a atuar no Brasileiro em março desde ano.Revelado pelo clube nordestino em 2014, o jogador atou 124 partidas pelo clube tendo oito gols marcados.