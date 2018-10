Atacante Kayke rescinde com Bahia e está próximo do Fluminense

O centroavante Kayke acertou sua saída do Bahia e está muito próximo de assinar com o Fluminense. O jogador já era desejo do ex-técnico, Abel Braga. A informação é do site Uol Esporte e foi confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil.

Kayke, de 30 anos, pertence ao Yokohama Marinos, do Japão e estava no Bahia por empréstimo até o final do ano. Logo, sua vinda para o Fluminense seria também por empréstimo. Na equipe baiana ele disputou 17 jogos e marcou apenas um gol.

O atacante viria para ser o reserva imediato de Pedro, o artilheiro do time no ano, com 18 gols em 36 jogos. Nessa posição, o elenco conta apenas com João Carlos como reserva.

Além do Bahia, Kayke, que foi formado no Flamengo, também tem passagens por times brasileiros como Santos, Paraná e Atlético-GO. No exterior, atuou pelo Hacken-SUE, Tromso-NOR e Aalborg-DIN.