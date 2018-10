Após classificação do Palmeiras, Felipão enfatiza: “Não podemos priorizar nenhuma competição”

Nessa quinta-feira (16), Palmeiras e Bahia se enfrentaram em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clube alviverde ganhou por 1 a 0. Gol marcado por Dudu de cabeça.



Após a partida, Felipão falou sobre o jogo e sobre a postura do clube baiano: “Não nos surpreendeu, tiveram eles no primeiro tempo um pouco mais de liberdade no meio de campo porque nós com os 3 jogadores de meio quando tínhamos a bola, e nossos 2 meias entravam e ficávamos sem armação e o rebote era do time adversário porque estavam bem postados e após colocar o Bruno mais atrás deu uma equilibrada”.



Com o triunfo o Verdão passa para as semifinais da Copa do Brasil e ficará frente a frente com o Cruzeiro que eliminou o Santos nas quartas.

Com perfil explosivo,Felipão falou sobre seu comportamento na beira do campo: “Eu não estou mais calmo e nem mais elétrico, estou a mesma coisa, claro que hoje eu trabalho de uma forma diferente daquele Palmeiras de 1997 a 2000, depois de 2010 a 2012, claro que as condições oferecidas ao treinador do Palmeiras são diferentes e buscamos nos adaptar a essa situação que nos favorece, porque, preciso saber administrar, colocar as peças no seu lugar” .



Sobre o Dudu, autor do gol do jogo o treinador explicou a mudança de ânimo por parte do atleta: “O Dudu falava em sair algumas vezes, mas eu to tentando mostrar pra ele que se ele quiser sair no futuro, é pra ganhar antes mais um, dois ou três títulos com o Palmeiras e isso fará ele se tornar mais valorizado”



O técnico ainda não perdeu no comando da equipe paulista e alcançou a marca de seis jogos sem levar gols, algo que não acontecia desde 2008. No domingo (19) o Palmeiras enfrentará o Vitória em Salvador pelo Campeonato Brasileiro.