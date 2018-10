Após vitória contra Corinthians, Renato elogia Grêmio: "Voltamos com tudo ao Brasileiro"

O desempenho e a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Corinthians, na noite deste sábado (18), na Arena do clube paulista, deixou Renato Gaúcho com sorriso de orelha a orelha. O técnico rasgou elogios à atuação do Tricolor poucos dias após a eliminação da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e afirmou que é um dos favoritos ao título do brasileirão.

"Infelizmente fomos eliminados para o Flamengo, mas mesmo assim elogiei a equipe. Três dias depois, fez uma grande exibição, não é fácil jogar contra o Corinthians aqui, é a primeira derrota deles no Brasileiro (em casa). Grêmio nunca deixou o Brasileiro de lado. Foi importante após uma eliminação. Voltamos com tudo para o Brasileiro, dá uma moral para o grupo. Por isso falo que meu time joga o melhor futebol do Brasil. Mais uma vez uma atuação de gala, mesmo a gente tirando alguns jogadores que jogaram na última quarta. Não jogaram porque estavam muito cansados. Desta forma vamos continuar trabalhando e brigando nas duas competições" analisou o treinador.

Renato seguiu elogiando o time ao colocar o Tricolor na briga e afirmou que o seu time "amarrou" o Corinthians dentro de campo. Terceiro goleiro, Bruno Grassi teve pouco trabalho durante a partida - precisou voar para espalmar uma cabeçada de Danilo Avelar nos minutos iniciais.

"Fico muito satisfeito por ter ganho de um grande adversário na casa deles, após a eliminação, dá confiança muito grande, jogando aqui, vencemos com "V" maiúsculo. O Grêmio teve as melhores oportunidades, amarrou o Corinthians, não deixou jogar. Criamos, jogamos, por isso digo, teve atuação de gala. Principalmente, três dias depois de ter sido eliminados. Não tem time que ganhe três competições. Infelizmente saímos, temos duas agora, vamos brigar até onde dá para ver se a gente conquista pelo menos mais um título no ano", completou Renato.

Agora com 36 pontos, o Tricolor gaúcho aguarda o término da rodada para saber o tamanho da importância de sua vitória fora de casa. No momento, ocupa a terceira colocação, à frente do grande rival, Inter, que enfrenta o Paraná às 11h deste domingo e pode retomar a posição. Vale lembrar, que o Grêmio volta a jogar na quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro em Porto Alegre.