Resultado São Paulo x Chapecoense AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Ambos retornam a campo na próxima quarta (22), para a sequência do Campeonato Brasileiro. O São Paulo viaja à Curitiba, onde enfrenta o Paraná, às 19h30 na Vila Capanema. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Atlético-PR, na Arena Condá.

Agora a Chape desce para o 14º lugar, dois pontos acima do primeiro time do Z-4. Porém, pode terminar a rodada atrás do Vasco, que ainda joga amanhã no fechamento do primeiro turno.

FINAL DE JOGO! Com gols de Shaylon e Hudson, um em cada tempo, o São Paulo passa pela Chapecoense e agora abre três pontos de vantagem em cima do segundo colocado. Mais líder do que nunca!

48' O placar parece estar definido no Morumbi.

45' Teremos cinco minutos de acréscimos na etapa final.

PÚBLICO TOTAL: 41.075 torcedores

43' São os minutos finais de jogo, o São Paulo vai continuar na ponta de cima da tabela do Brasileirão.

42' Osman tenta de muito longe, mas isola por cima do gol.

39' Ducha de água fria em Guto Ferreira, que havia acabado de sacar um volante para por um meia-atacante em busca do abafa.

37' Golaço de Hudson! Rojas faz preciso cruzamento para Hudson entrar pegando de primeira, no ângulo de Jandrei!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

35' Última mudança na Chape: Amaral dá lugar a Osman.

34' Até o momento, o sistema defensivo do Tricolor faz uma partida exemplar.

33' A Chapecoense trabalha a bola procurando espaços no campo do adversário.

31' Em disputa de bola na ponta direita de ataque da Chape, Eduardo chega forte e comete falta em Edimar.

29' Em tentativa, Wellington Paulista é acionado de costas para a defesa mas não consegue o domínio.

27' Mudança na Chape: Leandro Pereira entra no lugar de Bruno Silva.

23' Para a alegria dos são-paulinos presentes, Aguirre coloca Nenê em campo. Shaylon saiu de maca.

21' Que contra-ataque! Rojas dispara pela direita, faz grande arrancada e cruza buscando Éverton, a zaga da Chape quase se complica mas Jandrei atento consegue evitar o gol.

20' Em sua primeira participação no jogo, Yann arremata de fora da área, mas a bola vai sem força e facilita a defesa de Sidão.

18' Guto Ferreira faz sua primeira mudança: Yann Rolim vai a campo no lugar de Diego Torres.

17' Shaylon invade a área manda um foguete, mas é bloqueado pela zaga.

16' O São Paulo vai buscando uma pressão.

13' Aguirre faz suas primeiras substituições: Rojas entra no lugar de Everton Felipe, enquanto Hudson entra no lugar de Liziero.

11' Jogadaça! Canteros domina na grande área e toca de calcanhar para Diego Torres chegar batendo, mas o argentino é travado pela defesa.

9' Assim como no primeiro tempo, a Chape continua com mais posse de bola.

3' Everton arrisca de fora da área e Jandrei bem colocado encaixa a bola.

3' Everton Felipe lança Everton no ataque, mas Jandrei estava ligado e sai jogando com os pés.

2' Bruno Peres afasta de cabeça.

1' A Chapecoense já tem escanteio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Os dois times já estão de volta ao gramado para o reinício do jogo.

Depois de um início apagado, a Chapecoense conseguiu entrar na partida a partir da metade do primeiro tempo. Para não voltar a ficar próximo à zona de rebaixamento da Série A, o time catarinense deverá se arriscar mais no período complementar.

Com esse resultado, o Tricolor vai retornando à liderança isolada do Brasileirão.

FINAL DE PRIMEIRA ETAPA! Logo aos dois minutos de jogo, Shaylon marcou o gol que vai dando a vitória parcial ao São Paulo.

46' A defesa verde e branca consegue afastar.

46' O São Paulo consegue escanteio na última bola da primeira etapa.

45' Teremos um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo.

44' Após a cobrança, Bruno Alves faz falta de ataque. Posse de bola para a Chape.

43' Amaral comete falta em Diego Souza, Everton Felipe se apresenta para a cobrança.

40' Por pouco! Em rápida resposta, Wellington Paulista recebe de Canteros e de primeira tenta um meio-voleio, a bola passa muito perto do gol de Sidão.

38' Depois de um longo tempo o São Paulo volta a assustar. Edimar recebe dentro da área mas é desarmado quando buscava a finalização.

36' Canteros recebe na meia direita e alça na área, Sidão sai para fazer a defesa.

35' Nesse momento a Chape é só ataque!

34' Eduardo é acionado na direita e cruza rasteiro, Bruno Alves afasta o perigo.

32' Bruno Silva procurava espaço mas Jucilei consegue o desarme.

31' Jogadores do Verdão trocam passes no campo de ataque.

28' Depois de um mau início, a Chapecoense consegue equilibrar a partida.

26' O próprio Diego Torres cobrou, mas Sidão tira de soco.

25' Que chance! Diego Torres invade a grande área mas é travado na hora do chute. Escanteio pra Chape.

24' O São Paulo procura cadenciar o jogo neste momento.

20' Wellington Paulista recebe livre frente a frente com Sidão, mas o bandeira assinala impedimento do atacante da Chape.

17' Na cobrança, Bruno Alves tira de cabeça para afastar o perigo.

16' Falta em cima de Wellington Paulista na intermediária de ataque. Vem bola na área aí.

14' Só dá São Paulo! Em nova investida, Diego Souza é lançado dentro da área, ele ganha do zagueiro e bate, mas a bola sai pela linha de fundo.

13' Em outra chegada do São Paulo, Shaylon recebe na entrada da área, ele ajeita o corpo e finaliza, mas peca na pontaria.

12' Na cobrança, Thyere afasta de cabeça. Lizero tenta pegar o rebote de primeira, mas a bola passa longe do gol.

11' Escanteio para o Tricolor.

10' Os visitantes encontram enorme dificuldade de conseguir manter a posse de bola nesse início de jogo.

8' O São Paulo continua buscando o ataque.

6' A Chapecoense ainda não conseguiu atacar o adversário.

2' SHAYLON! Na primeira pressão do time da casa, o jovem abre o placar para o Tricolor. Após cruzamento da esquerda de Edimar, ele estava livre na pequena área para empurrar para o gol.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!

COMEÇA O JOGO!

Está tudo pronto para a bola rolar no Morumbi.

Hino nacional brasileiro sendo executado nesse momento.

As equipes sobem para o protocolo inicial do jogo.

CHAPECOENSE CONFIRMADA





SÃO PAULO CONFIRMADO





Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de São Paulo x Chapecoense, partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio do Morumbi, às 19h (de Brasília), deste domingo (19).

Já Aguirre deve entrar com: Sidão, Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Everton, Rojas e Diego Souza.

Com esse deslfalque, Guto projetou a Chape com: Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Alan Ruschel; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Yann Rolim; Bruno Silva e Wellington Paulista.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, vetado pelo departamento médico. Caso siga a escalação que utilizou no último treino antes da viagem, Alan Ruschel assumirá a posição.

Se conseguir a vitória, a Chapecoense pode dar um salto importante na tabela e figurar entre os 10 primeiros da competição.

Porém, pelo Brasileirão, a Chape chega com moral para o jogo. Em casa, a equipe venceu o Corinthians na última rodada por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. Hoje o Verdão é o 14º colocado da Série A.

Assim como o adversário de hoje, a Chapecoense também vem de eliminação no meio de semana. Pela Copa do Brasil, os catarinenses perderam para o Corinthians e saíram da competição.

O técnico Diego Aguirre terá todos os jogadores à disposição para o duelo. Rodrigo Caio, que estava desde a segunda rodada sem entrar em campo devido a uma lesão, voltou a ser relacionado e deve aparecer no banco de reservas.

Para manter a boa fase, o São Paulo espera contar com o apoio da torcida neste domingo. Em comunidado, o clube informou que mais de 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O São Paulo, após ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Colón, na última quinta-feira, concentrará todas as suas atenções ao Brasileirão a partir de agora. Atual líder, o Tricolor Paulista vem de vitória no campeonato nacional: Fora de casa, passou pelo Sport por 3 a 1.

Bom dia, torcedor. São Paulo e Chapecoense se enfrentam neste domingo, no Morumbi, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanha a todos os lances aqui, em nosso minuto a minuto, pela VAVEL Brasil.