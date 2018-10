Com gol de Jadson, Corinthians vence Chape e garante vaga nas semifinais da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (8), Chapecoense e Corinthians se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Verdão do Oeste recebeu a equipe do Parque São Jorge, na Arena Condá, em Chapecó, e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0. O gol do Timão foi marcado por Jadson aos 38 minutos do segundo tempo.

Antes de iniciar a partida, o Timão teve um problema com o meia Pedrinho, que sentiu dores musculares. Com isso, Emerson Sheik entrou no lugar do camisa 38.

Nos primeiros vinte minutos, o jogo foi disputado e corrido. Porém, houve dificuldade de ambas equipes para criar jogadas ofensivas. Aos 26 minutos, a Chape marcou um gol com Rafael Thyere após cobrança de falta de Canteros. Mas, Leandro Vuaden recebeu a orientação do árbitro de vídeo e confirmou o impedimento.

Na primeira etapa, os destaques foram os passes errados, extrema dificuldade de jogadas ofensivas e o VAR. Os destaques do Corinthians foram um cabeceio e um chute de fora da área. Já a Chapecoense ameaçou nas bolas cruzadas, que é a fragilidade da defesa corinthiana.

No segundo tempo, o Corinthians quase marcou logo aos três minutos com um chute de fora da área do volante Douglas e depois aos oito teve uma chance com Sheik. Após esses lances, ficou nítida mais uma vez, a dificuldade de ambos times para armar jogadas de ataques.

Tanto é que o único gol da partida saiu aos 38 minutos da segunda etapa, em uma cobrança de falta do meia Jadson​, que chegou a 11 gols nesta temporada e garantiu a vitória do Corinthians. Com isso, o Timão avançou às semifinais da Copa Brasil e enfrentará o Flamengo.

O próximo jogo da Chapecoense será no próximo domingo (19) contra o líder do Brasileirão, o São Paulo, às 19h, no Estádio do Morumbi. Já o Corinthians, enfrenta o Grêmio no próximo sábado (18), também às 19h, na Arena Corinthians.