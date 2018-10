Maidana revela que triunfo contra Botafogo serviu para dar confiança ao Atlético-MG

No jogo contra o Botafogo, Iago Maidana fez sua melhor partida com a camisa do Atlético-MG. O zagueiro teve uma atuação praticamente impecável, ganhando quase todas as disputas individuais em campo e ajudando o Galo a vencer por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Em coletiva à imprensa na tarde desta segunda-feira o atleta disse que com sua atuação contra o alvinegro carioca teve a oportunidade de se redimir, já que não teve uma boa atuação no jogo contra o Santos.

"Me cobrei muito depois do jogo contra o Santos, sou um cara que me cobro quando faço uma partida regular ou ruim. Precisei retomar essa confiança para que todo mundo possa ver que eu estou evoluindo, que posso ajudar daqui pra frente. Se está sendo visível, fico muito mais feliz e confiante.”

Com a vitória na última rodada, o Atlético chegou aos 33 pontos e três pontos atrás do Grêmio, que está com a ultima vaga direta da classificação para Taça Libertadores, que é o maior objetivo do clube nessa temporada depois da eliminação da Copa do Brasil e Sul-Americana.

Maidana ainda afirmou estar confiante com um possível título, tendo todo o returno para disputar e com as equipes que estão na ponta tropeçando como o Flamengo, que era líder boa parte do campeonato e acabou o primeiro turno em terceiro lugar, ficando atrás do São Paulo e Internacional. O defensor do time mineiro ainda acredita que tendo confiança poderão conseguir alcançar os objetivos.

"Acho que o resultado diz por si só. A gente fez uma partida segura tanto no ataque quanto na defesa, coisa que a gente vinha procurando há muito tempo. Conseguimos voltar a fazer uma partida sem tomar gol. Acho que é tudo questão de confiança. A gente sabe que temos capacidade, e eu já vinha falando: é o momento de ter uma sequência. Se a gente quiser ser campeão e chegar no topo, precisamos de sequência de vitórias para mostrar que é o Atlético que esta brigando", concluiu.