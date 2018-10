Flamengo enfrenta o Vitória buscando não se distanciar do topo da tabela

Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Maracanã

Depois de encerrar o primeiro turno em terceiro lugar na tabela, após a derrota por 3x0 para o Atlético-PR no final de semana, o Flamengo volta à campo nessa quinta-feira (23), contra o Vitória, no Maracanã, às 19h30. Os times disputarão partida válida pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos até a tarde dessa quarta-feira (22).

Éverton Ribeiro afirma que a liderança é o objetivo do time

Na entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (22), Éverton Ribeiro comentou sobre a importância de começar o turno garantindo 3 pontos.

“Temos que sair vitoriosos desse jogo. Não tem mais momentos pra erros. Aprender com os erros e não retornar a faze-los. Agora buscar a liderança que é o nosso objetivo. O momento é muito bom pra gente de poder estar começando esse novo turno pra dar uma arrancada. É importante começar bem e é importante jogar com a nossa torcida”, falou o meio-campista.

Para o jogador, o fato de enfrentar o Vitória durante a semana e o América-MG no domingo, não deve levar o grupo a pensar que serão jogos fáceis porque os adversários estão na parte de baixo da tabela.

“São jogos perigosos. Temos que ficar atentos. Temos que alcançar, como no primeiro turno, uma boa pontuação. Sabemos do que somos capazes”, finalizou.

No Brasileirão, o Flamengo jogou 10 partidas no Maracanã. Oito vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota do Flamengo foi para o líder, o São Paulo.

Diego Alves, que ficou de fora com dor no joelho, deve retornar. Um dos destaques do time neste Campeonato Brasileiro, ele não tem lesão na região e foi apenas preservado. Quem retorna ao time é Henrique Dourado, suspenso na última rodada pelo terceiro cartã amarelo. Diego e Réver, poupados sempre que possível nesta maratona de agosto, também devem retornar ao time.

Arouca quer Vitória dando resposta o mais rápido possível

De volta ao time, o volante Arouca falou nesta quarta-feira (22) sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo com a casa cheia, e também afirmou que o Leão precisa reagir.

“Sabemos da dificuldade que iremos encontrar jogando no Rio. O Maracanã, com certeza, vai estar lotado. Mas nossa preocupação maior é com nosso desempenho. Precisamos melhorar muito, todos nós sabemos disso, ninguém queria passar por essa situação. Vamos encarar esse jogo como uma decisão. Não só esse como todos os jogos daqui para frente” , frisou.

O jogador também falou do psicológico do time, algo que deve ser trabalhado.

“É complicado passar por essa situação, porque a confiança fica lá embaixo, uma derrota atrás da outra. Sabemos que temos que reagir, trabalhar para buscar as vitórias. Não dá tempo de respirar. Só tem mais um turno, não existe jogo fácil. É preciso a equipe ter um equilíbrio emocional bom”, finalizou.

Lesionados, o zagueiro Kanu e o atacante Erick não viajaram com o grupo para o Rio de Janeiro. Ambos foram vetados pelo departamento médico. Erick sentiu dores na panturrilha direita durante a atividade realizada nesta quarta-feira (22). Já Kanu reclamou de dores musculares na penúltima atividade.

O Vitória abre o Z-4, na 17ª colocação, com 19 pontos, e sem vencer a quatro partidas. Carpegiani estreou no comando do time baiano na última rodada, perdendo por 3 a 0, em casa, para o Palmeiras.

No fim de semana, o Flamengo enfrenta o América-MG, na Arena Independência. E o Vitória volta a campo contra o Atlético-MG, no Barradão. Ambas partidas serão válidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.