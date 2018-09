Em situações opostas, Criciúma recebe Guarani pela Série B

Criciúma e Guarani medem forças na noite desta terça-feira (28), em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Em objetivos distintos, o time da casa visa se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes almejam a entrada no grupo de acesso à primeira divisão. O confronto terá início às 19h15, no Sul de Santa Catarina.

Com 25 pontos conquistados e atualmente na 14ª colocação da tabela, o Tigre, em caso de resultado negativo, sabe que pode retornar ao Z-4 ao fim desta rodada. Amargando quatro jogos sem vitórias, o time catarinense vem de goleada sofrida na Segundona. Em Maceió, foi derrotado por 3 a 0, e agora precisa encerrar a sequência negativa para voltar a respirar dentro do campeonato.

Por outro lado, o Guarani quer manter o bom momento em que se encontra na competição nacional. Foram duas vitórias e um empate nos últimos três compromissos, sendo o último o 0 a 0 fora de casa no dérbi campineiro. A equipe está na sexta colocação, com 36 pontos, distante apenas um ponto do quarto colocado, o Atlético-GO. Caso vença nesta noite, e conte com resultados paralelos favoráveis, podem até alcançar o terceiro lugar dentro do G-4.

Ambos já se enfrentaram em 23 oportunidades ao longo da história. Foram 10 vitórias do Guarani contra oito do Criciúma, enquanto os outros cinco encontros terminaram empatados. No primeiro turno, o Bugre levou a melhor. Com gol de Bruno Nazário, venceu por 1 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa.

Mazola Júnior precisará fazer mudanças no Criciúma

O técnico do Criciúma, Mazola Júnior, tem uma baixa confirmada para esta terça. O volante Eduardo recebeu o terceiro cartão amarelo em Maceió e terá que cumprir suspensão automática. Para a vaga, o favorito é Marlon Freitas, que vem sendo bastante utilizado pelo treinador desde que chegou ao clube.

Devido ao pouco tempo de preparação para o duelo, o Mazola não pôde realizar nenhuma atividade no campo com a equipe completa. Durante a reapresentação na tarde desta segunda-feira, os titulares trabalharam na academia, enquanto os reservas foram observados em treino com bola.

Desta forma, ainda não se sabe se existirá outras mudanças no time. Sandro, recuperado de lesão, está disponível e pode tomar o lugar de Liel na zaga. Iago, lateral-esquerdo recém contratado, teve seu nome publicado no BID da CBF e será novidade no banco de reservas.

Guarani quer manter bom retrospecto como visitante

O Bugre conseguiu retornar sem tomar gols nas últimas três partidas longe de seus domínios. Foi assim nas vitórias sobre Londrina e Sampaio Corrêa, e no empate contra a Ponte Preta.

Para o confronto diante do Criciúma, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o lateral-esquerdo Pará e o meia-atacante Matheus Oliveira, suspensos por terceiro cartão amarelo. Marcílio e Bruno Xavier, respectivamente, devem ser os substitutos.

Caso consiga mais uma vez se defender bem, a equipe campineira ao menos irá dormir no G-4 até o término da rodada, já que um empate em Santa Catarina já é o bastante para assumir o quarto lugar.