Após boa atuação, Zé Ricardo rasga elogios ao Botafogo: "Esse é o time que quero ver"

Na noite desta quarta (5), Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. As equipes empataram em 1x1, com gols de Luiz Fernando e Edilson. Zé Ricardo concedeu coletiva após o confronto, o técnico se mostrou chateado pelo resultado.

"Um pouco chateado na verdade. Em que pese o excelente elenco que o Cruzeiro tem e um grande treinador, acho que fizemos um jogo mais igual no primeiro tempo. Cruzeiro teve mais a posse pela estratégia nossa, até por marcar mais recuado".

O time subiu consideralvemente de produção no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu arrancar a vitória, permanecendo no empate com o time cruzeirense.

"No segundo tempo, adiantamos a marcação, criamos oportunidades. Sentimento de que poderia ter vencido a partida. Se for levar em consideração o elenco, o empate em outras situações não seria tão ruim"

A posição do time na tabela Campeonato é algo preocupante para o time alvinegro. Mas de qualquer maneira, Zé rasgou elogios para atuação e reconheceu erros.

"Pela nossa posição na tabela, necessidade de subir e vencer em casa, não é tão bom. Fizemos boa partida. Apresentamos erros técnicos, que temos de corrigir. Se melhorarmos tecnicamente, vamos melhorar na construção do nosso jogo. Se tivesse que haver um vencedor, teria de ser o Botafogo".

Fábio fez boa defesas que garantiram o empate para o time celeste, ele foi extremamente essencial para manter o placar equilibrado. Atuação do Cruzeiro foi abaixo do esperado.

"Grande equipe, muito bem treinada pelo Mano. Muito difícil bater o Cruzeiro. Tem uma melhores defesas do Brasil e um grande goleiro, que fez duas grandes defesas, a segunda milagrosa".

Botafogo jogou com três volantes, Zé comentou a escalação escolhida para a partida: “O que muda são características de jogadores. Mesmo com três homens teoricamente... Lá no panfleto que recebemos, são volantes, mas a gente viu Bochecha, Lindoso e Jean finalizando. Lindoso chegando para cabecear".

Sobre dificuldades contra times grandes: “Difícil fazer comentário sobre números, às vezes por coincidência de números. Bota é um dos grandes e tem que jogar como hoje, encarando o Cruzeiro. Está muito bem classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Vai crescer no Brasileiro".

Sobre cobrança dentro do clube: "A cobrança tem que existir, como existiu, após o último jogo, onde não competimos. Tivemos uma reação muito boa nesse aspecto. A nossa busca é para ser forte em todos os jogos".

Os torcedores estão protestando ultimamente comentando sobre a atual fase do Botafogo, que está tendo muitas dificuldades nos jogos, principalmente fora de casa. Zé comentou.

"Penso que a torcida é o maior patrimônio que toda equipe tem. Ela vai nos apoiar, e nós precisamos dar o retorno. As críticas hoje acredito que foram um pouco duras. Fizemos partida de bom nível. A vitória não veio por detalhes e pelo excelente goleiro que tem do outro lado. Torcida está no direito de cobrar. A classificação atual não condiz com a tradição do Botafogo. Eu quero ver a equipe brigar mais em cima na tabela. Peço que ela continue nos apoiando, porque nos sentimos mais apoiados e protegidos por ela", concluiu.