Em clássico truncado, Internacional vence Grêmio e reassume a liderança do Brasileirão

Internacional e Grêmio se enfrentaram neste domingo (09) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. Com um público superior a 44 mil torcedores, o Beira-Rio não presenciou uma grande exibição de ambas as equipes.

Mesmo jogando em casa e necessitando da vitória, a equipe de Odair Hellmann esperou pelas ações do rival. Pressionando muito a saída de bola, mas sem efetivamente levar perigo ao goleiro Marcelo Grohe na primeira etapa. Já a equipe de Renato Portaluppi também manteve seu estilo, a retenção de bola e circulação rápida marcaram o primeiro tempo gremista. No entanto, a equipe tricolor também não levou perigo à meta colorada, apesar de ter sido superior ao Inter no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo naturalmente ficou mais aberto. E em um dos poucos ataques colorados, saiu o gol. Patrick retoma a bola no campo de ataque, abre a bola na esquerda para Uendel. O lateral que substituía Iago, cruzou na cabeça de Edenílson, que subiu sozinho para desviar de Grohe, 1 a 0 para o time da casa.

Com este resultado, o Inter era líder da competição. Naturalmente a equipe tratou de amarrar o jogo e marcar com muita dedicação. O Grêmio passou a dominar as ações e rondar a área colorada. Geromel e André tiveram a oportunidade de empatar o clássico, foram parados por Marcelo Lomba. O arqueiro colorado fez duas grandes defesas e garantiu a liderança para o alvi-rubro.

O Inter é líder da competição com 49 pontos, a mesma pontuação do São Paulo. A equipe colorada volta a campo na próxima segunda-feira (17) contra a Chapecoense, em Chapecó. O Grêmio se distancia ainda mais da briga pelo título, está a 8 atrás do líder Internacional. A próxima partida pelo Campeonato Brasileiro é no sábado (15), contra o Paraná na Arena do Grêmio.