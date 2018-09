Gum recebe torcedores para uma tarde de autógrafos nas Laranjeiras: ''Foi muito prazeroso''

Nesta quinta-feira (13), o zagueiro Gum esteve na loja oficial do Fluminense, nas Laranjeiras para uma tarde de autógrafos. Mais de 200 torcedores estiveram presentes para prestigiar o zagueiro, que domingo completa 400 jogos com a camisa do Fluminense.

“Foi muito prazeroso. Recebemos o carinho do torcedor há muitos anos. Estivemos sempre juntos, nos momentos bons e nos difíceis. Esta marca que estou alcançando é muito expressiva, de muito orgulho. Poder retribuir esse amor, esse carinho, ao torcedor é muito importante. Acredito que eles ficaram felizes igual eu fiquei” disse Gum ao site oficial do clube.

Uma das partidas mais importantes de Gum pelo Fluminense foi contra o Cerro Porteño, no segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, em 2009. O Tricolor venceu por 2 a 1, com o zagueiro marcando o primeiro gol da equipe. Antes do gol, Gum quase foi substituído por conta de um corte no supercílio. Ele permaneceu no jogo após enfaixar a cabeça.

Gum chegou ao clube em agosto de 2009, vindo da Ponte Preta. Foram 399 jogos disputados até agora, com 28 gols marcados. Além disso, conquistou sete títulos, sendo dois Brasileiros, em 2010 e 2012. Recentemente ele entrou para a lista dos 10 jogadores que mais atuaram pelo Fluminense.