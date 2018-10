Marcos Jr. não descarta saída do Fluminense: "Se sair ou ficar, sou muito grato''

Marcos Júnior tem contrato com Fluminense até o fim do ano, e segue com futuro indefinido no tricolor. O atacante é vice-artilheiro do Tricolor na temporada, e é o segundo jogador, atual do elenco, há mais tempo no clube. Já foram iniciadas as conversas entre a diretoria e os representantes do jogador, mas ainda não há acordo.

O atacante sempre deixou claro a vontade de permanecer no Tricolor das Laranjeiras, mas após o jogo contra o Grêmio, no último sábado (29), o jogador falou pela primeira vez a possibilidade de não prosseguir no Fluminense.

“Estou bem tranquilo. Se eu sair ou ficar, sou muito grato ao Fluminense. Não vou sair triste, é uma gratidão imensa jogar pelo Fluminense. Depende do meu empresário. Não me incomoda. Estou mais tranquilo.”

A diretoria do Fluminense procurou representantes do atleta no início do mês com a intenção de renovar com o atacante. A proposta feita foi de um ano de contrato com um reajuste salarial de 15 a 20%. O empresário do jogador ficou de analisar a oferta, mas ainda não deu resposta.

Após a chegada do técnico Marcelo Oliveira, o atacante perdeu a vaga no elenco titular, hoje ocupada por Everaldo. Marcos Jr. é vice-artilheiro do Tricolor em 2018, com 10 gols, atrás apenas de Pedro, com 19.

O Yokohama Marinos, do Japão, fez uma proposta pelo jogador em Abril, mas a negociação não avançou.