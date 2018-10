Após 11 rodadas, Gabriel retorna à zaga do Atlético-MG contra a Chapecoense

Para a próxima partida do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Larghi não poderá contar com o zagueiro Iago Maidana, suspenso. Em seu lugar, uma das principais revelações das categorias de base do Galo nos últimos anos irá retornar à equipe, o jovem zagueiro Gabriel.

Promessa de "novo Jemerson", Gabriel foi titular absoluto desde o início de 2017 até a 16ª rodada do Brasileiro deste ano, quando perdeu espaço na zaga por atuações inseguras e críticas da torcida. Desde então, Iago Maidana vem se firmando na defesa ao lado do capitão Leonardo Silva.

Para o jogo contra a Chapecoense, Larghi já confirmou que Gabriel voltará ao time titular, na Arena Condá, às 16h, no próximo sábado, pela 28ª rodada.

Trajetória

Gabriel teve a sua chance de ouro no dia 19 de outubro de 2016, contra o Juventude, no RS, pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Na ocasião, Léo Silva havia se machucado durante a partida e Gabriel foi chamado para entrar em seu lugar no decorrer do jogo. A partir dali, ele se firmou e terminou o ano ao lado de Erazo, na zaga do Atlético. Ao todo, ele já fez 124 jogos oficiais e marcou 3 gols.

2018

Tendo em vista que o empréstimo de Iago Maidana com o Galo termina em dezembro, no próximo sábado Gabriel terá o objetivo de reconquistar a confiança do torcedor e ajudar a equipe a se aproximar do G4. O camisa 30 não deve sentir falta de entrosamento, visto que neste ano ele já atuou em 36 partidas e teve Leonardo Silva como seu companheiro de zaga desde o começo da carreira.