Milton Mendes testa Adryelson e Max na zaga do Sport

O técnico Milton Mendes vai ter que mudar a escalação para enfrentar o Internacional, às 19h da próxima sexta-feira, na Ilha do Retiro. O maior problema Rubro-negro é no setor da zaga. Com Durval suspenso por expulsão na goleada sofrida diante do Atlético-MG, o treinador leonino testou o time com Adryelson e Max nos treinamentos.

A primeira escalação proposta por Milton Mendes tinha Magrão; Raul Prata; Ronaldo Alves, Adryelson e Evandro; Marcão, Jair e Marlone; Mateus Gonçalves, Gabriel e Michel Bastos. Sander, que se queixou de dores, ficou fora do coletivo. Posteriormente, Mendes testou Max na vaga de Adryelson. O time reserva contou com Mailson; Elias, Max, Ferreira e Marlon; Deivid, Nonoca e Fellipe Bastos; Rafael Marques, Neto Moura e Matheus Peixoto.

Max, é experiente. Com 31 anos, disputou o Campeonato Paulista de 2018 pelo São Caetano, antes de se transferir para o Sport. Pelo Leão da Praça da Bandeira, não chegou a ter muitas oportunidades. Jogou pela última vez com a camisa Rubro-negra na derrota para o Ceará, no dia 18 de julho, entrando no lugar de Ernando, que saiu machucado no início do segundo tempo.

Adryelson é jovem. O jogador de apenas 20 anos ainda não estreou pelo Sport na Série A. Porém, vinha atuando pelo Sub-23 do Leão, que disputou a Série A2 do Campeonato Pernambucano, e no Sub-20 que disputou a Copa do Brasil da categoria.

Os outros desfalques do Sport para a partida são Claudio Winck, Andrigo, Ernando e Léo Ortiz. Os quatro não poderão defender o Leão contra o Internacional por questão contratual, já que pertencem ao Colorado. Apesar da opção por Evandro nos treinos, Sander deve estar apto para a partida na Ilha do Retiro. O jogo será válido pela 28ª rodada do Brasileirão.