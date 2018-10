Invicto na Arena da Baixada, Atlético-PR recebe América-MG pelo Campeonato Brasileiro

Separados por um ponto na tabela, o Atlético-PR encara o América-MG, na Arena da Baixada, neste sábado (6), às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Furacão ocupa a 11ª colocação. Já o Coelho está na 13ª posição, com 32.

Para conseguir a primeira vitória em cima do Rubro-Negro fora de seus domínios, o técnico da equipe mineira, Adilson Batista, cobrou muita movimentação dos atletas. Além disso, procurou trabalhar as finalizações. No entanto, os americanos contam com uma baixa de última hora.

Por outro lado, os dona da casa espera manter a invencibilidade. O time paranaense possui nove vitórias como mandante. Mesmo com números a favor, Tiago Nunes pediu atenção dos seus comandados.

Atlético-PR conta com o apoio do torcedor para continuar invicto

Nas últimas rodadas, o Atlético-PR possui três vitórias e duas derrotas. Para poder melhorar essa margem, Tiago Nunes não conta com Léo Pereira - suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O treinador espera um confronto difícil, já que o adversário possui uma boa marcação: “É um adversário direto e temos que ter um nível de concentração muito alto. É uma equipe que marca muito bem e sofre pouquíssimos gols”, frisou.

Tiago ainda destacou a importância do fator casa. Segundo ele, com o apoio dos adeptos o time ganha mais segurança. Além disso, almeja conseguir mais um triunfo para a conta.

"Jogar em casa é sempre um fator de confiança e algo que nos mobiliza. Dentro dos nossos domínios, com o nosso torcedor, nós nos tornamos fortes. Esperamos dar sequência a essa rotina de vitórias dentro de casa”, concluiu.

Provável escalação: Santos; Diego, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Lucho Gonzalez, Nikão, Raphael Veiga e Marcinho; Marcelo Cirino.

América-MG treina pontos chaves para conseguir primeira vitória

Para a adaptação dos jogadores ao gramado sintético, o comandante Adilson Batista cobrou a pontaria do time. Além disso, treinou cobranças de pênalti. Contudo, o América contou com um desfalque de última hora: na sexta-feira, o lateral-direito Aderlan teve seu recurso da suspensão julgado. A Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu manter a punição de dois jogos e, portanto, o atleta cumprirá a segunda partida neste sábado.

Apesar de tudo, Adilson comentou que a equipe alviverde se preparou para a partida. Reconheceu os pontos fortes do rival e esperar surpreender e conquistar os três pontos.

"Estamos nos preparando para enfrentar este desafio com bastante concentração. O objetivo é ir lá e tentar vencê-los. (...) Temos de ter cuidado com esta aceleração e precisamos caprichar, principalmente, nos passes. A bola parada deles é muito forte, portanto é necessário ter total atenção. É nesse sentido que estamos trabalhando", confessou.

Provável escalação: João Ricardo; Juninho, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Gerson Magrão e Ruy; Luan e Wesley Pacheco.