Com gol nos acréscimos, Brasil de Pelotas derrota Criciúma fora de casa

Encerrando o primeiro dia da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas derrotou o Criciúma, nesta terça-feira (9), no estádio Heriberto Hülse. O único gol da partida foi marcado por Leandro Leite, aos 46 minutos da segunda etapa.

Primeiro Tempo

A primeira etapa da partida foi sem muitas emoções. A primeira boa chegada aconteceu com cinco minutos. Gabriel driblou Éder Sciola, encontrou espaço para finalizar e chutou na rede pelo lado de fora, na primeira tentativa dos mandantes.

Aos 16, os visitantes deram a resposta. Em jogada pelo lado direito, Diego Miranda tentou passar pela defesa mas acabou sendo bloqueado. Na sobra, a bola ficou nos pés de Rafael Gava, que arriscou de longe e mandou perto do gol.

O confrontou passou a ficar mais estudado, por ambas as partes, e acabou ficando morno. O Tigre pouco criou, ameaçando apenas duas vezes, acertando uma no alvo. Já o rubro negro chegou mais, com cinco tentativas, mas sem acertar o gol nenhuma vez.

Segundo Tempo

Logo após a volta do intervalo, Welinton Júnior quase fez o primeiro. O camisa 11 foi mais rápido que a marcação, conseguiu invadir a área e chutar cruzado. O lance passou raspando a trave do goleiro adversário e foi pra fora.

Aos 23, Gabriel Honório passou pela zaga e chutou rasteiro de direita. A tentativa foi perigosa, mas o arqueiro Marcelo Pitol se esticou e conseguiu espalmar, mandando pra escanteio. Pouco depois, o Tricolor tentou novamente. Julimar tocou para Gabriel, que finalizou cima de Éder Sciola e ganhou escanteio para a equipe da casa.

Já nos últimos instantes, com 41, Gabriel Honório tentou de primeira de fora da área. Chute saiu fraco e a zaga afastou. Nos acréscimos, Leandro Leite marcou o gol da vitória para os Xavante. O volante aproveitou a cobrança de escanteio para desviar de cabeça e balançar a rede de Belliato.

Como ficou?

O resultado deixa a equipe Rubro Negra na 15ª posição na tabela, agora com 37 pontos. Já o Tigre de Santa Catarina continua com 40, e segue em 12º lugar na competição.

Na próxima terça-feira (16), O Brasil de Pelotas enfrenta, em casa, o Atlético-GO, no Estádio Bento Freitas. Três dias depois, é a vez do Criciúma voltar aos gramados, para visitar o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro.