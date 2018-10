Com 'cabeça fria e sangue quente', Wagner Lopes comemora estreia vitoriosa no Atlético-GO 

Depois da vitória do Atlético-GO sobre o Brasil de Pelotas, fora de casa por 2 a 1, Wagner Lopes, que não pôde ficar no banco por não está regularizado no BID da CBF e observou o time das tribunas, elogiou o empenho demonstrado por seus comandados nesta terça-feira (16)

Perguntado sobre o que achou do jogo o técnico foi sincero na resposta. “Uma vitória difícil fizemos um segundo tempo muito bom e um primeiro tempo muito ruim. Soubemos trocar passes e isso é o que faz você chegar a vitória. Eu credito essa vitória aos jogadores é mais mérito deles do que meu, aqui temos bons jogadores, nosso time todo está de parabéns, temos que elogiar os meninos, vamos treino a treino e jogo a jogo buscar as vitórias, porque se a gente buscar nossas vitórias lá na frente as coisas vão acontecer”.

Wagner Lopes foi perguntado sobre seu estilo de jogo e foi enfático: "Cabeça fria, sangue quente, um correndo pelo outro". Agora o técnico já pensa no Boa Esporte próximo adversário na luta pelo acesso e comentou sobre o que esperar do jogo contra um dos integrantes do Z-4. "Temos que respeitar o Boa Esporte, nessa série B todos jogos são difíceis, está tudo embolado, é com certeza um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos".

O próximo jogo do Atlético é dia 27/10, sábado, contra o Boa Esporte em Varginha, às 16h30. Serão 10 dias de treinamento para que Wagner Lopes corrigir erros e implantar sua filosofia, o técnico deu apenas um treino antes do confronto com o Brasil.