Tranquilidade x desespero: Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão 

Vivendo momentos opostos, Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesse domingo (21), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes precisam da vitória fugir da zona de rebaixamento do torneio. Os mandantes já garantiram seu objetivo, mas prometem dar trabalho para o restante da temporada.

Para começar com o pé direito, Claudinei quer melhorar a defesa

A Chape vai contar com a estreia de Claudinei Oliveira para tentar vencer a primeira partida fora de casa nesse Brasileirão. O treinador destacou, em entrevista coletiva, que, para conseguir esse feito, o Verdão deve priorizar melhorar o setor defensivo.

"Tem que ver nossos erros, o que pecamos que levou a sofrer gol. Fizemos bons jogos, mas tiveram pequenos erros coletivos que fizeram sofrer os gols. Contra o Atlético-MG não sofremos, tivemos consistência boa, um jogo que temos que tomar como parâmetro para a defesa", disse.

No primeiro treino sob comando de Claudinei, o time catarinense não apresentou grandes mudanças. O técnico afirmou que nesse momento, a paciência é fundamental para que os jogadores possam retomar a confiança.

"Não adianta, eu vir com uma ideia na cabeça e impor isso aos atletas e não estar confortável para eles. Não dá para reinventar a roda agora, estamos trocando o pneu com o carro andando. É preciso cautela. Eles acharam bom, ficaram satisfeitos", finalizou.

Sem problemas de suspensão ou lesão, o Furacão do Oeste deve entrar em campo com Jandrei; Eduardo; Rafael Thyere; Douglas; Bruno Pacheco; Amaral; Barreto; Canteros; Diego Torres; Doffo e Leandro Pereira.

Mesmo campeão, Mano quer força máxima para reta final do Brasileiro

Ainda comemorando o título da Copa do Brasil, conquistado na última quarta-feira (17), a Raposa ganhou tranquilidade para o restante da temporada, já que assegurou sua vaga para a próxima Copa Libertadores. Mas, Mano Menezes não quer dar descanso ao elenco e espera entrar com força máxima no Mineirão.

"Não (os titulares não vão descansar)! Vamos jogar! Não vamos deixar nenhum jogador fora porque não podemos jogar. Domingo nós vamos poder jogar, e nós vamos jogar", confirmou, em entrevista ao Globo Esporte-MG.

Questionado sobre a possibilidade de testar o elenco nas partidas restantes, Mano garantiu que vai escalar o melhor time possível, visando conquistar o maior número de pontos.

"Nós temos que fazer um percentual de pontuação melhor do que fizemos até agora. Temos time para isso. E nós vamos enxergar o término do Brasileiro assim. Não é hora para fazer testes. A gente já conhece todo mundo, já sabe que cada um pode render, pode produzir", rechaçou o treinador.

A equipe celeste deve repetir o time campeão com Fábio; Edílson; Dedé; Léo; Lucas Romero; Henrique; Ariel Cabral; Thiago Neves; Arrascaeta; Robinho; Barcos.