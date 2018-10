Tiago Nunes descarta escalar reservas contra Botafogo, mas analisa mexidas no Atlético-PR

Após bater o Bahia por 1 a 0 fora de casa pela Sul-Americana, na última quarta (24), o Atlético-PR mira o Brasileirão, onde também sonha com uma vaga na Libertadores de 2019. O técnico do Furacão, Tiago Nunes, tem poucos dias para pensar numa escalação, já que a partida contra o Botafogo é no próximo sábado (27), na Arena da Baixada, às 21h.



"Nosso planejamento continua o mesmo, ou seja, utilizar os jogadores que estiverem em melhor condição para o jogo. Se o grupo de hoje estiver bem recuperado, naturalmente o pessoal que vem jogando mais, vai jogar. Então, a questão vai passar muito por jogo a jogo", disse Tiago.



O goleiro Santos é o único desfalque certo do time, já que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida contra o São Paulo, e dará lugar a Felipe Alves, que vai fazer apenas seu terceiro jogo com a camisa do Furacão. Quem preocupa é o lateral direito Jonathan e o zagueiro Paulo André que, devido ao desgaste das partidas e viagens em sequência, podem ser poupados por Tiago Nunes.



Outro que também é dúvida é o meia Bruno Guimarães. A avó do jogador morreu na quarta feira, dia do jogo contra o Bahia, e o clube pode dar alguns dias fora para o atleta. Com isso, Lucho e Wellington devem jogar contra o Botafogo.



O provável 11 inicial do Atlético-PR é: Felipe Alves; Jonathan (Diego Ferreira), Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho, Wellington e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino e Pablo.