Com gols no fim, Santos vence o Fluminense e cola no G-6 do Brasileiro

Neste sábado (27), o Santos venceu o Fluminense por 3 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel, Victor Ferraz e Carlos Sánchez marcaram os gols num intervalo de cinco minutos, no final do segundo tempo.

O Santos começou atacando. A primeira chance foi logo aos 3 minutos, com Sánchez, que não alcançou depois de jogada de Dodô. Na sobra, Alisson chutou para fora.

O Fluminense respondeu aos 8 minutos. Após cobrança de escanteio, Fernando Neto bateu pro gol e Vanderlei salvou o Peixe. Mas o árbitro já havia marcado impedimento do Tricolor.

Aos 40 minutos, o árbitro Heber Roberto Lopes marcou uma falta próximo à área do Fluminense. Victor Ferraz e Carlos Sánchez se apresentaram para bater. Na cobrança, o lateral bate em cima da barreira.

No segundo tempo, foi também da equipe santista a primeira chance de gol. Sánchez bateu escanteio e Lucas Veríssimo cabeceou. Rodolfo fez uma ótima defesa. Dois minutos depois, O goleiro fez outra defesa difícil.

Aos 6 minutos, Marlon bateu falta no meio de campo, mas sem perigo para o Santos. Dois minutos depois, Igor Julião tentou o cruzamento, mas não havia ninguém na área.

O Santos seguiu atacando. Aos 11 minutos, Rodrygo fez ótima jogada. Rodolfo desviou e Gabriel perdeu sozinho, ao mandar a bola por cima do gol.

O Santos voltou melhor e passou a pressionar o Fluminense na segunda metade do segundo tempo. Aos 28 minutos, Frazan salvou quase em cima após Sánchez cabecear na direção do gol.

Aos 36 minutos o árbitro marcou pênalti para o Santos. Gabriel foi puxado por Alex na área. O próprio artilheiro bateu e fez o primeiro do Peixe. Rodolfo até acertou o canto, mas não alcançou.

Seis minutos depois, Victor Ferraz marcou o segundo, após cobrança de falta de Bryan Ruiz. A bola encobriu Rodolfo e entrou. No minuto seguinte, Carlos Sánchez fechou o placar, após passe de Gabriel.

Com a vitória, o Santos se igualou ao Atlético-MG, no número de pontos, mas perde no número de vitórias. Com isso, permanece na sétima posição. Já o Fluminense segue com 40 pontos, na nona posição.

No próximo sábado (03), as duas equipes terão clássicos pela frente, válidos pela 32ª rodada do campeonato. O Fluminense recebe o Vasco, no Maracanã, às 17h. Já o Santos enfrenta o Palmeiras, na Arena Palmeiras, às 19h.