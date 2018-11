Levir lamenta derrota, mas acredita na reação do Atlético-MG: "Nunca duvide"

O Atlético-MG perdeu em casa por 1 a 0 para o Grêmio neste sábado (3), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro acumulou cinco jogos sem vitória e o técnico Levir Culpi afirma que a equipe está muito abaixo do que ele esperava.

"O Atlético já esteve na ponta do campeonato. Se desfez de alguns jogadores, alguns se machucaram e o time se desequilibrou. Trocou comando técnico e agora chegou em um jogo contra um dos melhores times do campeonato. Qualquer resultado cabia para este confronto, mas o Grêmio venceu com méritos porque já é um time treinado há dois anos pelo Renato Gaúcho. Pelo o que eu conheco do Atlético em jogos do brasileiro, nós estamos muito abaixo. Mas por uma série de circunstâncias, não está tendo aquele brilho", afirmou.

Com o objetivo de apenas ficar no G-6, Levir chegou há duas semanas e ainda não conhece totalmente o elenco. Perguntado sobre o planejamento para 2019, o técnico alvinegro disse que está preocupado com o momento atual da equipe.

"Eu to preocupado é agora. Estamos apanhando, eu não conheço bem todos os atletas e durante os jogos você conhece eles um pouco melhor. A gente tem que vencer porque o final do campeonato pode ainda nos reservar uma situação interessante", expressou.

Sobre a constante troca de técnico da diretoria do Atlético pode prejudicar o grupo, Levir comenta que acredita em uma reação do time porque já aconteceu em outras ocasiões.

"Tinha momentos que o time tava perdido e do nada renasce e a coisa funciona. E assim é com muitos clubes do Brasil. Essa possibilidade sempre existe, nunca duvide de um time como o Atlético. Somos capazes de reverter essa situação, assim como já fiz outras vezes", finalizou.