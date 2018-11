Rony comemora gol e boa atuação contra o Fluminense: "Esse jogo vai ficar marcado"

O Atlético-PR conquistou uma vitória importante sobre o Fluminense, em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Agora o Furacão leva uma vantagem importante para o jogo da volta, que acontece dia 28 deste mês, às 21h45, no Maracanã, podendo perder por 1 gol de diferença ou até mesmo empatar.



Um dos destaques da partida, ao lado de Renan Lodi, foi Rony, que entrou na segunda etapa e deu números finais à vitória por 2 a 0. O início do segundo tempo foi complicado para o time da casa, com o Fluminense pressionando e criando boas chances de gol. Mas tudo mudou quando, aos 23 minutos, Tiago Nunes trocou Marcelo Cirino pelo camisa 9, que deu uma nova cara ao jogo com sua velocidade e marcou o segundo gol do Furacão, aos 32 da etapa final.



“Agradeço a Deus, agradeço ao professor Tiago Nunes pelas oportunidades que está me dando. Eu fui muito feliz. Tive a oportunidade e pude aproveitar, fazendo o gol de cabeça”, disse.



Rony também comentou sobre o companheiro de equipe, Renan Lodi, que foi decisivo na partida marcando o primeiro gol e dando passe para o segundo.



“O Renan é um excelente jogador, vem num momento muito bom. Nos cruzamentos, ele é muito feliz, capricha. Nós temos que acreditar no companheiro. Aproveitei o cruzamento e tive a felicidade de fazer o gol”, comemorou.



O camisa 9 do Furacão na Sul-Americana revelou que a partida teve uma carga emocional muito grande, já que ficou impedido de atuar pelo Atlético-PR por algumas semanas devido a problemas judiciais.



“Para mim, não só esse jogo, mas também minha estreia contra o Bahia, ficarão marcados. Oito meses parado é muito difícil”, comentou.



Rony terá a chance de mostrar mais de seu futebol pelas próximas rodadas do Brasileirão antes do jogo decisivo contra o Fluminense, dia 28. O Atlético-PR enfrenta o Cruzeiro, no sábado (10), às 19h, também na Arena da Baixada.