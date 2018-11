Grêmio derrota Chapecoense e garante vaga na Libertadores de 2019

O Grêmio venceu a Chapecoense na Arena na noite deste domingo. Em partida válida pela 35ª rodada, Cícero e Everton marcaram os gols que garantiram a vitória e a vaga na Libertadores 2019.

Na partida, o time da casa foi para cima dos visitantes na primeira etapa. Apesar do bom desempenho, as chances claras só começaram a surgir após os 20 minutos. Em cobrança de falta, Alisson colocou a bola na área e André mandou de cabeça por cima do gol.

Aos 24, Cícero abriu o placar na Arena. Em nova cobrança de falta de Alisson, o meia subiu mais que a defesa e mandou para o fundo do gol. Logo no minuto seguinte, Jean Pierre também colocou a bola na rede, mas arbitragem marcou impedimento.

Ainda na primeira etapa, outra vez Jean Pyerre chegou perto de marcar. O meia gremista dominou a bola, limpou a marcação e bateu colocado. A Chapecoense, por sua vez, teve a major chance já aos 45’, quando Doffo mandou o chute e Paulo Victor apenas acompanhou a bola indo para linha de fundo.

Na segunda etapa, mais uma vez era Grêmio que comandava as ações. Aos 11 minutos, Léo Moura recebeu pela direita e mandou para fora. Aos 14’, Cícero cobrou falta, a bola desviou na barreira e foi parar nas mãos de Jandrei. A Chapecoense reagiu no minuto seguinte, Wellington Paulista conseguiu bater de fora da área, para Pão Victor mandar para escanteio.

O Tricolor continuou pressionando. Aos 20 minutos, Jean Pyerre se livrou da marcação e soltou o chute. Jandrei defendeu em dois tempos. Aos 26’, foi a vez de Everton finalizar e o goleiro da Chape ficar com a bola.

O segundo gol do Grêmio saiu aos 29 minutos. Jael deu ótima assistência a Everton, que deu um tapinha para dentro do gol.

O Grêmio continuou comandando a partida, mas os visitantes passaram a buscar mais o jogo. Bruno Silva colocou uma bola na trave aos 38’, mas não conseguiu diminuir a diferença.

A vitória garantiu ao Grêmio uma vaga na Libertadores 2019. A equipe soma 62 pontos, ocupando a 4ª posição. Na próxima rodada vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo, as 21h45 da quarta-feira. A Chapecoense continua com o fantasma do rebaixamento, tendo 37 pontos, na 18ª posição. Na quinta-feira, a equipe enfrenta o Sport, na Arena Condá, às 21h.