Brigando na ponta de cima da tabela, Internacional e Atlético-MG se enfrentam no Beira-Rio

Na reta final do Brasileirão, Internacional e Atlético-MG se enfrentam enquanto brigam pelas primeiras posições na tabela de classificação. Em terceiro lugar, cinco pontos atrás do líder Palmeiras, o Colorado ainda sonha com o título. O Galo ocupa a sexta colocação e quer garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Com objetivos parecidos, as equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h30, no estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 36ª rodada da competição nacional.

Mistério na escalação de Hellmann

A preparação do Internacional aconteceu na tarde desta terça-feira. De portões fechados, o técnico Odair Hellmann comandou um treinamento no estádio Beira-Rio.

A equipe que vai a campo não está definida. A única certeza é a ausência de Rodrigo Moledo e Wellington Silva, que foram expulsos na última partida, contra o Botafogo. O lateral Zeca e o atacante William Potker também desfalcam a equipe por lesão.

Reforçando o time, os jovens Martin Sarrafiore e Ramon aparecem nos relacionados. Além disso, lateral Fabiano volta a ficar a disposição. Ele cumpriu suspensão na última rodada.

Galo também tem dúvidas

O Galo também trabalhou de portões fechados na terça-feira. A equipe de Levir Culpi treinou no CT Presidente Luiz Carvalho.

O time tem dois desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Elias, que estão suspensos. A alternativa para ocupar as posições é que Patric seja improvisado na esquerda e Galdezani entre no meio.

A equipe tem reforço também no banco de reservas. Lucas Cândido já está a disposição, após se recuperar de lesão muscular na coxa.