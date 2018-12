Camisa pesada e (muita) altitude: Os adversários do Flamengo na Libertadores 2019

Na última segunda-feira (17), na sede da Conmebol em Luque (PAR), o Flamengo conheceu os seus adversários na Libertadores 2019. No Grupo D, o Rubro-Negro enfrentará o Peñarol-URU, a LDU-EQU e o Bolívia 2, que será o San José ou o Royal Pari.

Peñarol

Clube de muita tradição e grandeza, os uruguaios não demonstram força no continente desde 2011, quando chegou na final pela última vez - e foi derrotado pelo Santos, de Neymar e Ganso. Nas últimas 11 participações na Liberta, caiu na fase de grupos em 10 oportunidades. Na Sul-Americana 2018, caiu para o Athletico-PR, 6 a 1 no agregado, com direito a 4 a 1 para os paranaenses em Montevidéu.

LDU

Desde o melhor momento da sua história, com os títulos da Libertadores e da Sul-Americana em 2008 e 2009, a equipe equatoriana disputou apenas quatro vezes a principal competição do continente, e caiu na fase de grupos em três oportunidades.

Porém, após a chegada do treinador uruguaio Pablo Repetto, a Liga melhorou seu futebol, e se coloca como uma das equipes que buscam a classificação para as oitavas de final. Além da boa fase em campo, a altitude de 2.734m no estádio Casa Blanca é um dos grandes trunfos da equipe equatoriana no torneio.

Bolívia 2

O país boliviano é o único que ainda não definiu quais serão os seus times na competição. A última rodada do Clausura será disputada nessa noite (19), mas a definição pode não acontecer ainda. Líder, o San José, de Oruro, precisa apenas do empate para ser o campeão e entrar no grupo do Rubro-Negro carioca.

Porém, o Royal Pari está logo atrás e, com um simples 1 a 0, forçará um jogo de desempate, no final de semana. Oruro tem a maior altitude do torneio, com mais de 3.700m, enquanto Santa Cruz de La Sierra, onde o Royal manda as suas partidas, está a apenas 416m acima do nível do mar.

Jogos do Flamengo na fase de grupos:

Bolívia 2 (San José ou Royal Pari) x Flamengo - 05/03 às 19h15

Flamengo x LDU-EQU - 13/03 às 21h30

Flamengo x Peñarol-URU - 27/03 às 21h30

Flamengo x Bolívia 2 (San José x Oruro) - 11/04 - 21h

LDU-EQU x Flamengo - 24/04 às 21h30

Peñarol-URU x Flamengo - 08/05 às 21h30