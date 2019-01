Em rodada decisiva, CSA e EC São Bernardo avançam na Copinha

Nesta quarta-feira (9), foram definidas as equipes do grupo 22 que avançariam para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. EC São Bernardo, São Bernardo FC e CSA entraram brigando por duas vagas.

O duelo das 13h45 entre São Bernardo FC e CSA, começou movimentado, com as duas equipes buscando o jogo ofensivo e criando oportunidades de gol. Só que os alagoanos sorriram primeiro, quando o camisa 15 Léo, marcou aos 36 minutos, dando ao time nordestino a liderança momentânea do grupo.

O segundo tempo não se mostrava tão diferente do primeiro, embora o time do ABC paulista tivesse que correr atrás do prejuízo, os nordestinos não abdicavam de jogar, o que deixava a partida disputada de forma franca.

Mesmo assim ninguém mais balançou as redes, e o CSA garantiu a classificação com 6 pontos conquistados; Já o São Bernardo FC, torcia por uma vitória do ABC sobre o EC São Bernardo por pelo menos 3 gols de diferença.

Com classificação bem encaminhada, o EC São Bernardo já se classificava com o placar inicial da partida. Mas logo de cara o ABC demonstrou querer atrapalhar a classificação, e Alisson marcou com dois minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Bruno empatou para os paulistas.

Na segunda etapa veio a virada. Aos 27 minutos, Dudu tranquilizou mais ainda a vida do time paulista. Aos 34, Marcos Souza marcou para os alagoanos e novamente a partida aparecia empatada: 2 a 2. Nada que modificasse a tabela de classificação.

Com 5 pontos ganhos, o EC São Bernardo avançou para a segunda fase, junto com CSA. São Bernardo FC, com 4 pontos e ABC-RN, com apenas um ponto conquistado, dão adeus a competição.