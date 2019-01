Atlético-MG elimina Juventus-SP pela Copa SP e se classifica à terceira fase

Com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG superou e eliminou o Juventus-SP por 2 a 1, e está na terceira fase da copinha. Os tentos da partida foram marcados todos no primeiro tempo. Igor Reis e Bruninho fizeram para o Galo, enquanto Luizinho marcou para o time paulista.

O jogo se iniciou com bastante pegada, com as duas equipes com garra buscando o gol. Mas o foi Atlético-MG, aos 11, que saiu na frente do marcador com o atacante Igor Reis, após belo pivô e passe do garoto Alerrando. Já aos 18, novamente mais uma grande jogada do setor ofensivo do Galinho. Igor Reis cruzou pela direita e Bruninho finalizou bonito com um chute rasteiro, ampliando o placar para o alvinegro.

Porém, o Juventus-SP não se intimidou e respondeu um minuto depois com gol de Luizinho, após falha da defesa atleticana. Dessa forma, o jogo continuou bastante disputado até o apito do final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Galinho voltou um pouco acomodado e o Juventus-SP buscando o gol de empate, com menos intensidade, mas com chances para ambos os lados. Aos 25, Igor Reis acertou uma bela bicicleta que seria o terceiro do Atlético, porém o bandeira sinalizou impedimento na jogada. Nos minutos finais para o apito final, a equipe da Mooca pressionou a defesa atleticana, mas não foi capaz de marcar e evitar a classicação do Galinho à terceira fase.

Agora, os comandados do técnico Rodrigo Santana vão enfrentar o Água Santa-SP, que eliminou o Avaí nos pênaltis. A data e horário do duelo ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na próxima fase o alvinegro não contará com o atacante Alerrandro, que somou dois cartões amarelos e está suspenso.

Ficha Técnica

Atlético 2 x 1 Juventus-SP

Atlético: Matheus Mendes, Pedro (Talison), Eric, Vitor Mendes e Hulk; Hélio Jr (Isaque), Gabriel e Bruninho (Carlos Manuel); Igor Reis (Kevin Kesley), Pedro Luca (Guilherme) e Alerrandro (Felipe Sousa)