Vice-Presidente do Atlético-MG esclarece situações de Elias e Luan

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, já afirmou em outro momento que tem o elenco alvinegro fechado para este primeiro semestre. Porém, algumas saídas e chegadas ainda podem acontecer na Cidade do Galo. O volante Elias e o meia Luan são jogadores que interessam a outros clubes e podem deixar o Atlético, mas não é o que parece que vai acontecer, de acordo com o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido, em sua conta oficial do Twitter.

Atualmente tenho sido muito questionado na ruas, nos ambientes sociais e até em casa: E o Luan e Elias? Chance do Luan sair agora é ZERO. Elias, por outro lado, é importante e o presidente vai discutir no tempo adequado a renovação. Minha opinião. Agora quero paz... rs ⚽️⚽️⚽️ — Lásaro Cândido (@lasaroccunha) 22 de janeiro de 2019





Xodó da torcida, o "menino maluquinho" ficou ainda mais com crédito para temporada após a vitória de domingo (20), sobre o Boa Esporte, quando deu três assistências para gol. O Corinthians, equipe interessada no jogador, já tentou de várias formas tirá-lo do Atlético, mas sem sucesso. Luan possuiu vínculo com o clube mineiro até 2020.

Já Elias - que tem contrato com o Atlético até janeiro de 2020 - tem pressa para decidir o seu futuro. Com isso, na última segunda-feira (21), em reunião do diretor de futebol Marques, o advogado Lucas Ottoni, e o pai e empresário de Elias, ficou informado que o contrato do volante de 33 anos não será renovado neste momento, e que o atleta não será liberado facilmente ao Internacional - equipe que tem interesse no futebol do atleta.