Everaldo e primeiro gol no Maracanã: sonho que virou realidade

O começo de 2019 de Everaldo é totalmente animador para a torcida tricolor e para o técnico Fernando Diniz. O atacante marcou na goleada do Fluminense por 4 a 0 contra do Madureira e de quebra realizou um sonho: Marcar um gol no Maracanã.

Everaldo chegou ao Tricolor em Julho de 2018 e na sua apresentação deixou claro que pisar no Maracanã era um grande desejo.

“Sempre trabalhei para chegar em um clube grande, jogar a Série A. Graças a Deus estou aqui no Fluminense podendo mostrar meu trabalho. A sensação é a melhor possível. Jogar no Maracanã é um sonho que tenho”

No seu jogo de número 33 com a camisa do Fluminense, o atacante fez seu primeiro gol no “templo do futebol”, o de número três na goleada, após um excelente passe de Luciano, companheiro de ataque e de comemoração. A emoção ficou explícita após o gol: Choro e queda de joelhos.

“Graças a Deus pôde sair mais um gol. Gol que esperei muito no Maracanã, esperei muito por isso. Estava louco para ouvir o calor da torcida.”

Em quatro jogos no Estadual, o atacante chegou ao seu segundo gol, a mesma marca que obteve em todo o ano de 2018. O atacante tem três assistências e, ao lado de Daniel, lidera as estatísticas de passes para gol no início da temporada.

Mostrando rápido entrosamento com Yony Gonzalez e Luciano, o trio já marcou oito dos doze gols da equipe na Taça Guanabara, credenciando o Fluminense a ter o melhor ataque da competição até o momento. O próximo desafio é contra o Vasco, neste sábado (02), às 19h (de Brasília).