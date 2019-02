Já eliminado, Botafogo visita Boavista em busca de primeira vitória da temporada

O Botafogo visita o Boavista, às 17h deste domingo, em Saquarema, pela quinta e última rodada da Taça Guanabara. Para os donos da casa, a partida é a esperança de garantir uma vaga nas semifinais do torneio. Enquanto o Alvinegro, já eliminado, busca a primeira vitória da temporada e deve testar opções visando a Sul-Americana.

Para a equipe de Bacaxá só a vitória interessa. Na terceira posição e com seis pontos, o Boavista precisa ainda de um tropeço do vice-líder Bangu, que visita o Resende no mesmo horário. O técnico Eduardo Allax deve acionar a mesma escalação que usou na última rodada, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

Já o Botafogo é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto somado em 12 disputados. Diante da precoce eliminação, o duelo deste domingo é uma oportunidade de fazer testes e preparar a equipe para a estreia na Sul-Americana. O Glorioso recebe o embalado Defensa y Justicia, da Argentina, na próxima quarta-feira (6).

A provável escalação conta com o retorno de Carli na zaga e o volante Rickson fazendo sua estreia, improvisado na lateral direita. Na outra ponta, a vaga é de Jonathan. No meio, Zé Ricardo deve começar com Ferrareis, que entrou bem no segundo tempo da derrota para o Resende. Pimpão deve ocupar o lugar de Luiz Fernando, que desperdiçou boas chances na última rodada.

Um bom resultado diante do Boavista, além de tranquilizar o clima em General Severiano, também representa um salto na tabela de classificação geral, que define o quadrangular final do Campeonato Carioca.