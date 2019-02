Evaristo Piza planeja utilizar Botafogo-PB alternativo contra o CSP

Desde o início das principais competições do calendário neste primeiro semestre, o Botafogo-PB vem atravessando uma maratona de jogos oficiais num curto espaço de tempo. Entre Campeonato Paraibano e Copa do Nordeste, o Belo já realizou sete partidas num intervalo de 21 dias.

O próximo compromisso do alvinegro da estrela vermelha é neste sábado (9), no estádio Almeidão, às 16h, contra o CSP, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. Líder isolado do grupo A e invicto na competição, o Botafogo-PB deve enfrentar o Tigre com uma equipe alternativa.

A decisão partiu do técnico Evaristo Piza em virtude do desgaste físico de alguns atletas em decorrência do alto número de jogos. Sobre a opção de utilizar um time misto, o treinador botafoguense pontuou que o foco atual é apenas no confronto deste sábado.

"Precisamos pensar neste jogo do estadual. Depois, a gente muda a chave. Queremos fechar o turno com invencibilidade. Vou colocar em campo os 11 jogadores que tiverem com condições de jogo para este sábado" - disse o técnico.

Após o confronto contra o CSP, o Botafogo-PB vai viajar até Campo Grande para enfrentar o Operário-MS, pela Copa do Brasil. A partida ocorre na próxima quarta-feira (13).