Corinthians sofre com Ferroviário-CE, mas se classifica na Copa do Brasil

Ferroviário-CE e Corinthians se enfrentaram, nesta quinta-feira (7), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Estádio do Café, em Londrina-PR, pois o time cearense vendeu seu mando de campo. A partida terminou empatada em 2 a 2, mas o Timão se classificou por ter melhor colocação no ranking da CBF.

Quem teve a primeira oportunidade de gol do jogo foi o time paulista. Aos sete minutos, após lançamento de Henrique, Gustavo faz o pivô e tocou para Vagner Love. O atacante chutou de primeira e mandou por cima do gol. O primeiro gol da partida saiu aos 14, mas pelo lado do Ferrão. Em contra-ataque, Janeudo cruzou da esquerda e Enercio cabeceou na trave. No rebote, Edson Cariús dividiu com Henrique, ganhou disputa e abriu o placar, com o gol aberto.

O Corinthians buscou o empate logo na sequência. Aos 19 minutos, Manoel cabeceou após Jadson bater escanteio. Gleibson faz a defesa, mas solta a bola. Gustavo aproveitou a falha do goleiro adversário e empatou a partida. Aos 22, mais uma chance do Ferroviário-CE. Fernandes cruzou bem e Cariús emendou um voleio, mas Cássio fez uma bela defesa.

Quem começou balançando as redes na segunda etapa foram os mandantes. Aos nove minutos, Leanderson cruzou pela direita, Cariús bate de voleio, de primeira, mandando no canto de Cássio. A bola ainda beliscou a trave antes de entrar e colocou o time novamente em vantagem. O Corinthians empatou após um minuto. Sornoza tocou de cabeça na entrada da área, Gustavo chutou de primeira, com a perna esquerda, e mandou no ângulo. Golaço!

Mesmo pressionando o Ferroviário-CE não conseguiu sair do empate. A última grande chance de gol da equipe cearense foi aos 24 minutos. Em tabela com Cariús, Enercino arrancou, invadiu a área e chutou cruzado. Cássio defendeu e evitou o terceiro gol do Ferrão.

Mesmo com o empate, o Corinthians se classificou por conta do regulamento da primeira fase da competição. Agora o Timão espera o confronto entre Avenida-RS e Guarani, que se enfrentam na próxima quarta-feira (13), para ver quem será seu adversário na próxima fase.