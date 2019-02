Carille ignora lances polêmicos e enaltece equipe: "Prefiro ressaltar a vitória" 

O Corinthians venceu o São Paulo em Itaquera por 2 a 1 em partida válida pelo Campeonato Paulista, neste domingo (17).

Apesar da vitória no clássico, os erros em bolas áreas voltaram a se repetir. Dos nove gols sofridos pelo time na temporada, seis foram em bolas altas. Fábio Carille elogiou o desempenho durante a partida, se absteve as polêmicas e afirmou ter encontrado a formação ideal.

"A gente se comportou muito bem, muito concentrado. Estou muito feliz não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia do que vai ser durante o ano. Achei a forma de jogar, ainda não falo de time ideal", disse Carille.

O técnico evitou focar nos lances polêmicos e enalteceu a vitória da equipe.

"Prefiro ressaltar a vitória do meu time. Quero ver as imagens, estão falando que a bola do Clayson saiu, como também acho que houve falta no Avelar. Quero ressaltar a vitória".

As bolas levantadas na defesa do Corinthians voltaram a ser um problema. Após um levantamento na área, Pablo, com liberdade cabeceou para o gol. O treinador ressaltou que com o tempo o time vai melhorar em defensivamente com as bolas paradas.

"Precisamos parar de tomar gol, mas a gente vê o quanto falam dos gols tomados, mas não falam do que estamos tirando. Tenho trabalhado demais isso e daqui a pouco vamos sofrer menos com a bola parada", afirmou.

Perguntado sobre a escalação ideal, Carille, voltou a negar que tenha os titulares na cabeça e promoverá mudanças nas próximas partidas.

"A formação sim. Vou soltar mais esse time, independentemente de quem jogar, Richard, Junior, Ramiro, Sornoza, enfim, quem jogar do lado do primeiro, no caso de hoje o Ralf, quero soltar mais. A forma de jogar, sim. O time ideal, não", disse.

Surpreendido pelo excelente inicio de temporada, o comandante do Timão rasgou elogios a Gustavo. Com sete gols, o atacante é o artilheiro do Corinthians na temporada.

"É um jogador que está trabalhando demais, ele me surpreendeu. Não só pelos gols, mas como briga pela bola, lembrando muito o Jô, de voltar, compensar o lateral. O ano de 2018 o Corinthians jogou sem o 'nove' e a gente parou de jogar na área. Quero induzir meus jogadores a trabalhar mais os cruzamentos. Temos que melhorar, aproveitar a fase do atleta", concluiu a entrevista.

O Timão aumentou o tabu no Majestoso em jogos disputados na Arena Corinthians e soma dez jogos sem perder para o rival. Ao todo, são sete vitórias e três empates.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (20), contra o Avenida-RS pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo Paulistão, apenas no próximo domingo (24), em Ribeirão Preto contra o Botafogo.