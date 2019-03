Atlético-MG vence Patrocinense fora de casa e garante liderança no Mineiro

Sufoco. Essa é a palavra que definiu o duelo entre Patrocinense e Atlético-MG nesta tarde de sábado (9), em Patrocínio, pelo Campeonato Mineiro. O único gol da partida foi marcado nos minutos finais do segundo tempo pelo agora então artilheiro, Alerrandro.

Diante de um gramado ruim, O Galo começou impondo o seu jogo, porém pecando no último passe e nas finalizações. A falta de entrosamento também pesou durante o primeiro tempo e Alerrando mal participou da primeira etapa.

No segundo tempo, o confronto ficou um pouco equilibrado, com as duas equipes chegando mais próximo da área, porém sem levar perigo para os goleiros. Nathan, Renan Guedes (base) e Leandrinho entraram na partida nos lugares de Zé Welison, Hulk e Vinícius, mas pouco acrescentaram. Aos 12', Guga foi acionado na entrada da área, rolou para Alerrandro, que marcou o gol mas o bandeira já sinalizava o impedimento do lateral atleticano.

Com dificuldades de infiltração, os dois times ainda pecavam bastante no último passe. Vale ressaltar a boa atuação do miolo de zaga dos dois times.

Contudo, aos 46' da etapa final, próximo à meia lua, Nathan deu grande passe para Guga na direita, que encontrou Alerrandro na área para marcar o gol da liderança absoluta do Atlético-MG.

Com resultado, o Galo chegou a sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Mineiro, com 22 pontos, e não pode mais ser ultrapassado nesta rodada. Na próximo jogo pelo regional, o alvinegro encara o América-MG, em Belo Horizonte. Antes, os comandados de Levir Culpi tem compromisso marcado pela Libertadores na próxima terça-feira (12), contra o Nacional-URU, às 21h30, fora de casa.

Já o Patrocinense, está na quarta colocação, com 12 pontos e pode perder a posição nesta rodada dependendo dos outros resultados. No próximo fim de semana o clube joga contra o Boa Esporte em casa, no sábado (16), às 17h.