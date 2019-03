CONMEBOL adia confronto entre Cruzeiro e Deportivo Lara por questões políticas na Venezuela

As dificuldades enfrentadas pela crise na Venezuela atrapalharam a viagem da delegação do Deportivo Lara ao Brasil, com isso ocorreu um adiamento do jogo com o Cruzeiro, válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O jogo que ocorreria na quarta-feira, foi transferida para quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão.

O clube mineiro juntamente com a Conmebol vinham monitorando a saída do time venezuelano de Valencia desde segunda, devida crise política vem ocorrendo apagões no sistema elétrico e prejudicando serviços públicos, afetou também a logística dos aeroportos locais. Diante da dificuldade para decolagem, a equipe permaneceu no país aguardando uma posição sobre o voo para Belo Horizonte.

O adiamento da partida provoca mudanças na tabela do Campeonato Mineiro. A partida entre Tupi e Cruzeiro, válida pela 10ª rodada do Estadual, programada para sábado, foi transferida para o domingo, dia 17. A nova data será oficializada em breve pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

NOTA OFICIAL - CRUZEIRO X DEPORTIVO LARA

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que, por decisão da Conmebol, a partida diante do Deportivo Lara-VEN, válida pela segunda rodada do Grupo B, da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, foi adiada.

O confronto, previamente marcado para a noite desta quarta-feira, 13 de março, será realizado na quinta-feira, 14 de março, às 19h15, no estádio Mineirão.

A decisão tomada pela Conmebol decorreu das dificuldades que a delegação da equipe visitante tem encontrado para deixar a Venezuela em direção ao Brasil.

O Cruzeiro lamenta o ocorrido e informa que, nesta quarta-feira, comunicará aos seus torcedores toda a dinâmica para reembolso daqueles que não puderem comparecer ao jogo na nova data estabelecida pela Conmebol.

O Clube aproveita para reforçar que a venda de ingressos continua através dos sites socio5estrelas.com.br e ingresso.cruzeiro.com.br, e nas bilheterias. Os bilhetes adquiridos para a data original continuam valendo normalmente para o duelo de quinta-feira.

O time celeste conta com o apoio da Nação Azul em sua estreia em casa, neste jogo de grande importância pela fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores."