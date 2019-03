Corinthians vence Oeste e garante classificação às quartas do Paulistão

O Corinthians está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Jogando com superioridade a equipe bateu o Oeste por 1 a 0, com gol do lateral esquerdo Danilo Avelar e agora pega a Ferroviária na próxima fase.

A Arena Corinthians recebeu bom público, 38.340 pagantes, que assistiram a ótima exibição do Alvinegro na tarde de hoje (17).

Antes da partida o telão da Arena exibiu uma homenagem com todos os nomes das vítimas do massacre dentro de uma escola em Suzano onde 10 pessoas morreram.

Timão manda no primeiro tempo

A primeira etapa foi dominada pelo Corinthians, que teve muitas chances de gol, 14 ao todo, contra apenas cinco do Oeste. Nas finalizações para o gol 4 a 0 Timão, mas nada alterou o placar.

Mauro Boselli teve duas boas chances na primeira metade da etapa inicial. Aos 16 minutos o lateral direito Michel Macedo cruzou e a bola encontrou o atacante argentino, que tentou fazer de letra, mas se enrolou. Mesmo assim ele conseguiu retomar o controle e, mesmo sem ângulo, finalizou para boa defesa de Cavichioli. No minuto seguinte Pedrinho fez boa jogada no lado direito do ataque corintiano e cruzou na área. O camisa 17 emendou uma bicicleta, mas ela saiu sem força, no meio do gol.

Aos 22 foi a vez de Pedrinho tentar abrir o placar. Michel Macedo novamente alçou a bola na área e a zaga do Oeste afastou. No rebote o jovem atacante chutou forte e a bola passou perto da trave da equipe de Barueri.

Já aos 34 minutos Boselli tentou mais uma vez colocar o Alvinegro na frente. Sornoza recuperou a bola na intermediária do Oeste e rolou para Ralf cruzar. O volante colocou na área e a zaga adversária se enrolou para tirar. Boselli recuperou a bola e finalizou para mais uma defesa do arqueiro do Rubrão.

Ao final do primeiro tempo mais uma vez Boselli foi o destaque do lance, mas desta vez do lado negativo. O atacante chegou atrasado em dividida no meio de campo e derrubou o volante Betinho. O árbitro Lucas Canetto Bellote aplicou o cartão amarelo. Ainda na primeira etapa o próprio Betinho e o zagueiro Elídio também foram amarelados.

Corinthians segue pressionando e consegue o gol

A segunda etapa começou como acabou o primeiro tempo: o Corinthians não parou de atacar a equipe do Oeste.

Tanto esforço foi recompensado aos 15 minutos da etapa complementar. Jadson, que entrou quatro minutos antes, cruzou e Danilo Avelar desviou para ninguém completar. O Timão retomou a posse da bola e Pedrinho alçou na área novamente. Desta vez Avelar cabeceou firme do lado esquerdo de Cavichioli. Alyson tentou tirar com a mão, porém a bola já tinha passado a linha.

Dois minutos depois Pedrinho exigiu boa defesa do goleiro do Oeste. O atacante chutou de fora da área e o arqueiro jogou para escanteio. Na cobrança Vagner Love finalizou mas o camisa 1 estava atento.

Aos 20 mais uma chance de Boselli. Jadson deu ótimo passe para o argentino que finalizou com força, mas Cavichioli salvou o segundo gol do Corinthians.

No minuto seguinte mais uma excelente defesa do goleiro do Oeste em nova tentativa de Boselli. Aos 23 foi a trave que salvou a equipe de Barueri, após finalização de Vagner Love.

O Oeste até esboçou uma reação nos minutos finais da partida, mas não teve êxito em suas chances. Vitória do Corinthians.

Classificado para as quartas de final

Com o placar do jogo o Corinthians se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista, e enfrentará a Ferroviária, de Araraquara. Resta saber se o Timão decidirá o confronto em casa.

O Corinthians tem 18 pontos, um a mais do que a equipe do interior. Na última rodada o Alvinegro enfrenta o Ituano, na próxima quarta-feira (20), fora de casa, às 21h30. Já a Ferroviária mede forças com o Novorizontino na cidade de Novo Horizonte, em partida que também acontece na quarta-feira (20), às 21h30.

Já o Oeste está na terceira colocação do Grupo D com 12 pontos, dois atrás do São Paulo. Na última rodada a equipe enfrenta o Mirassol na quarta-feira (20), na Arena Barueri, às 21h30 e torce por tropeço do Tricolor que visita o São Caetano na última rodada do torneio.