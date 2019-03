Após eliminação no Carioca, Zé Ricardo reforça prioridade: "Atenção maior às duas copas"

Neste último domingo (24), o Botafogo enfrentou o Americano precisando vencer e contar com uma série de resultados para avançar às semis da Taça Rio. Porém, não conseguiu sequer fazer sua parte e saiu de campo com um empate em 2 a 2. O resultado deu fim ao péssimo desempenho do Alvinegro no Campeonato Carioca - o time terminou na oitava colocação geral, atrás de quatro equipes de menor expressão.

Após o duelo deste final de semana, Zé Ricardo lamentou e criticou a situação vivida no estadual, mas fez questão de reforçar que o foco do Glorioso para este ano são as duas copas - Sul-Americana e do Brasil.

"É uma responsabilidade nossa não estar nessas semifinais, mas o futebol tem essas surpresas. Iniciamos um planejamento focados nas três competições. Tínhamos que dar atenção maior às duas copas, conseguimos nosso objetivo, mas não justifica não termos chegado à fase decisiva do Campeonato Carioca. A gente fica triste, mas temos que continuar trabalhando, aproveitar esses dias que teremos para corrigir nossos erros e receber o Juventude no dia 4 com melhor performance".

O treinador não arrumou desculpas para a péssima campanha, mas pregou que por questões econômicas e também de importância, o objetivo maior são as competições mata-mata.

"Tínhamos que estar entre os quatro, ausência de jogadores importantes não pode servir de desculpa para a gente. Temos que aproveitar esses dias para dar condicionamento e entrosamento à nossa equipe. Nosso planejamento, desde o início, era avançar o máximo possível nas copas, até para o planejamento orçamentário é de suma importância. Vamos trabalhar bastante para ter a equipe mais competitiva possível".

Zé aproveitou a oportunidade para convocar os torcedores para o jogo da Copa do Brasil, no dia 4 de abril, contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. De acordo com o comandante, o apoio será essencial para que o time dê a volta por cima.

"Que a torcida continue tendo esperança na equipe, é um grupo que trabalha bastante, se dedica muito no dia a dia. Sei que a torcida está chateada, a gente também está. Mas vai ser muito importante ter nosso estádio lotado no dia 4. Às vezes a gente está na parte de cima da roda gigante, às vezes na parte de baixo. Agora é vida nova. Esperamos ver o Nilton Santos lotado no dia 4, com a torcida empurrando".