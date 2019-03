Após desentendimento com Rogério Ceni, Madson é oficializado pelo CSA

Na tarde desta segunda-feira (23), o CSA oficializou a contratação do meia-atacante Madson, de 32 anos, que estava no Fortaleza. O jogador chega por empréstimo e fica no clube azulino até o final da temporada.

Após longa temporada pelo Al-Khor, do Catar, o meia voltou ao futebol brasileiro para jogar no Fortaleza, mas atuou apenas 27 minutos no clube cearense após problemas com o técnico da equipe tricolor, Rogério Ceni, que chegou a reclamar do peso do atleta em uma entrevista coletiva.

O jogador foi revelado pelo Volta Redonda e teve boas passagens por Santos e Vasco, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2010 pelo Peixe. Depois caiu de rendimento e passou por clubes menores até chegar no Leão de Fortaleza.