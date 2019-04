Corinthians se classifica, mas Ceará vence em Itaquera pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (03), em Itaquera, o Corinthians recebeu o Ceará pela partida de volta da Copa do Brasil e acabou sendo derrotado por 1 a 0 com gol do renegado, Roger.

Os minutos iniciais mostravam um Corinthians muito criativo e rápido nas ações ofensivas. Com Clayson e Danilo Avelar, pela esquerda, o Timão chegava com perigo, inclusive com uma bola no travessão do goleiro cearense.

O empenho e brilho logo deram lugar a um cauteloso Timão que viu, em seus domínios, o Ceará crescer e levar pressão a meta defendida de Cássio. O Vozão chegou a marcar em uma falta cobrada na área, mas o auxiliar assinalou impedimento.

O segundo tempo foi melhor para o time visitante. Os cearenses aproveitaram de um Corinthians jogando pelo regulamento — precisava sofrer dois gols para ir aos pênaltis. E aos 20 minutos, mais um motivo para acreditar. Após um recuou errado de Ralf, Cássio precisou sair da área para salvar o Timão e acabou defendendo com as mãos fora da área, sem titubear, o juiz expulsou o "Gigante" Alvinegro. Walter entrou no lugar de Clayson e assumiu a meta.

Com um a mais e precisando marcar, o Vozão se jogou para o ataque e levou muito perigo quando acertou o travessão. Fábio Carille vendo seu time envolvido colocou Ramiro e Boselli, mas não conseguiu mudar o panorama da partida.

E depois de tanto tentar, Roger, ex-Corinthians, subiu mais que Henrique e Marllon, e de cabeça, abriu o placar em Itaquera. O Ceará, de Lisca 'Doido', ainda teve mais chances nos seis minutos de acréscimo dado pela arbitragem, mas não conseguiu marcar o tento que levaria a partida as penalidades máximas.

Mesmo com a derrota o Corinthians se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil com placar agregado de 3 a 2. Agora o Timão aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na quarta-fase da competição. As datas para as partidas já estão definidas e acontecerão nos dias 17 e 24 de Abril.