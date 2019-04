Com vantagem no placar, Internacional encara Caxias pela semifinal do Gauchão

Internacional e Caxias se enfrentam, neste sábado (6), às 16h30, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. No jogo de ida, o Inter venceu por 2 a 1 e pode perder até por um gol para se classificar às finais do estadual. Já o Grená precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição, ou por um, caso marque três ou mais.

Equipe alternativa

Por conta do jogo decisivo da Copa Libertadores, contra o Palestino (CHI), na próxima terça-feira (9), Odair Hellmann manterá uma equipe alternativa para o segundo jogo da semifinal. O único titular será o goleiro Marcelo Lomba.

Hellmann não contará com o elenco completo para o duelo deste sábado, desfalcam a equipe Bruno, William Pottker e Pedro Lucas.

Inter pronto para lutar pela vaga na final do Gauchão. Saiba mais: https://t.co/07JFYS8tiN #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/kePeejjCdX — S. C. Internacional (@SCInternacional) April 5, 2019

Dia de estreia

O atacante Paolo Guerrero, que foi contratado em agosto, finalmente fará sua estreia pelo Colorado.

Após ser liberado da suspensão por doping, o peruano foi relacionado e deve começar jogando contra o Caxias.

Estima-se que Guerrero atue pelo menos por 70 minutos.

A espera foi grande, a preparação ainda maior. Chegou a hora de vestir o manto e entrar em campo. #GuerreroColorado 🇵🇪 #VamoInter pic.twitter.com/bWvOEDZX61 — S. C. Internacional (@SCInternacional) April 5, 2019

Aniversário da casa

Neste sábado, além da definição do primeiro finalista do Campeonato Gaúcho, o estádio Beira-Rio completa 50 anos desde sua inauguração.

O décimo maior estádio do Brasil, com capacidade para 50.128 torcedores, foi oficialmente inaugurado no dia 6 de abril de 1969, em uma partida contra o Benfica. O jogo recebeu mais de 100 mil torcedores e o Colorado venceu os portugueses por 2 a 1, que, na época, era uma das melhores equipes do futebol mundial.

O estádio que passou por uma grande reforma para receber jogos da Copa do Mundo de 2014. As obras denominadas “Gigante para Sempre” começaram em março de 2012 e ficaram prontas após dois anos. O estádio se adaptou às exigências e padrões internacionais estipulados pela FIFA.

Acredite em mim: o que vivemos nestes 50 anos foi pouco perto do que ainda está por vir. Tenha fé. Nunca duvide de um gigante que foi erguido sobre as águas! #BeiraRio50Anos pic.twitter.com/HMpnXYx3lU — S. C. Internacional (@SCInternacional) April 6, 2019

Problemas para Pingo

Pingo, treinador do Caxias, contará com cinco desfalques para a decisão contra o Internacional. Os desfalques são Lee, Muriel, Rafael Gava, Diego Miranda e Ruan.

Dentre os machucados, apenas Diego Miranda, que se recupera de uma entorse, teria chance de retornar.

O treinador considera arriscado escalar o meia e Caio Cezar deverá ser seu substituto.

Arbitragem

Jean Pierre Lima apita a partida, enquanto Jorge Eduardo Bemardi e Tiago Augusto Kappes serão seus auxiliares.